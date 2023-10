Pogačar uradno na vrhu lestvice

Slovenija v moški konkurenci nadaljuje odlične predstave zadnjih let. Po sezonah 2020 in 2021, ki jih je sklenila na drugem mestu, in 2022, ko je bila četrta, je letošnje tekmovalno obdobje končala na tretjem mestu. Na vrhu bo še tretjič zapovrstjo sezono sklenil Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki je nepretrgoma na čelu lestvice že 108 tednov, skupaj 118. Četrti je sezono končal Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki ga je zadnji teden prehitel Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Drugi je bil Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Od preostalih šestih Slovencev, ki so prispevali v zbir točk, je bil Matej Mohorič (Bahrain Victorious) 20., Luka Mezgec (Jayco-AlUla) 272., Gal Glivar (Adria Mobil) 422., Matevž Govekar (Bahrain Victorious) 544., Jan Tratnik (Jumbo-Visma) 552. in Tilen Finkšt (Adria Mobil) 578. Njihovi letošnji nastopi so zadoščali za 16.498 točk, pred Slovenijo sta končali le prva Belgija (23.091) in Danska (18.780).

Prvih pet držav, torej Belgija, Danska, Slovenija, Velika Britanija in Francija, bo na cestni dirki OI nastopilo s po štirimi kolesarji, reprezentance na mestih od šest do 10 s po tremi, ostali v najboljši dvajseterici s po dvema, do 45. mesta pa s po enim tekmovalcem.

V vožnji na čas bo imela slovenska moška zasedba enega tekmovalca. Drugo kvoto je skušal priboriti Pogačar, ki pa se na svetovnem prvenstvu v Glasgowu ni uvrstil dovolj visoko, da bi Slovenija končala med 10 najboljšimi državami.