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Kolesarstvo

Prva dobra novica po grozljivem padcu: Pogačar uspešno prestal operacijo

Ljubljana, 31. 08. 2026 21.24 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Tadej Pogačar

Tadej Pogačar je dva dni po hudem padcu, zaradi katerega je moral končati nastope na dirki po Španiji, uspešno prestal operacijo zlomljene leve ključnice. Čeprav so pri UAE Team Emirates-XRG zaradi pretresa možganov sprva pričakovali, da bo moral slovenski kolesarski zvezdnik na poseg počakati do torka ali srede, so zdravniki že v ponedeljek prižgali zeleno luč. Operacija je potekala brez zapletov, Pogačar pa bo še nekaj dni ostal v bolnišnici na opazovanju.

Po izjemno težkih dneh je iz tabora Tadeja Pogačarja vendarle prišla spodbudna novica. Slovenski kolesarski as je danes popoldne uspešno prestal operacijo leve ključnice, ki si jo je zlomil ob sobotnem padcu v osmi etapi Vuelte.

Zaradi pretresa možganov je sprva kazalo, da bodo morali zdravniki s posegom počakati. Vodstvo ekipe je še v ponedeljek dopoldne govorilo o možnosti operacije v torek ali sredo, toda zdravniška ekipa je po dodatnih pregledih ocenila, da lahko Pogačar pod nož že danes.

"Vse je šlo gladko, Tadej pa bo ostal v bolnišnici še nekaj dni na opazovanju po operaciji," je po posegu sporočil vodja zdravniške službe UAE Team Emirates-XRG Adrian Rotunno.

Slovenskega šampiona zdaj čaka začetek okrevanja. "Ko bo pripravljen, bo odšel domov, kjer bo začel okrevanje pod nadzorom naše zdravniške ekipe. Mi pa bomo skrbno spremljali njegov napredek v času rehabilitacije," je dodal Rotunno.

Pogačarjeva Vuelta se je končala v sobotni osmi etapi, približno 31 kilometrov pred ciljem. Slovenski zvezdnik je pri veliki hitrosti izgubil nadzor nad kolesom in silovito poletel čez krmilo. Čeprav se je po padcu sprva postavil na noge in želel nadaljevati, je bilo hitro jasno, da so poškodbe prehude.

Poznejši pregledi v bolnišnici so razkrili obseg poškodb. Pogačar je utrpel pretres možganov, premaknjen zlom leve ključnice, zlom sedmega vratnega vretenca C7 in številne odrgnine oziroma ureznine po telesu. Zdravniki pri tem niso ugotovili drugih hujših poškodb ali nevroloških posledic.

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Padec je prišel v trenutku, ko je imel Pogačar dirko trdno pod nadzorom. Pred osmo etapo je imel v skupnem seštevku kar tri minute in 50 sekund prednosti pred Enricom Masom, ob odstopu Slovenca pa je rdečo majico prevzel prav Španec. Mas je po etapi iz spoštovanja do poškodovanega tekmeca na podelitvi ni želel obleči.

Za Pogačarja je bil to sploh prvi odstop na kateri od tritedenskih dirk v karieri. Pred letošnjo Vuelto je vseh svojih nastopov na Grand Tourih končal med najboljšo trojico. V Španijo se je vrnil prvič po letu 2019 in lovil še edino zmago na tritedenskih dirkah, ki mu je manjkala.

tadej pogačar operacija

Pogačar bo moral na operativni poseg še malce počakati

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