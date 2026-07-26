Pogačar 'v čast izjemnemu dosežku' na zadnjo etapo z rumenim kolesom

"Obstaja barva, ki v kolesarstvu pomeni več kot katera koli druga – rumena. Barva vodilnega na dirki po Franciji, barva najbolj ikonične majice v našem športu."

To so besede, ki so jih ob objavi videoposnetka nove barve kolesa na družbenih omrežjih uvodoma zapisali pri Colnagu. "Za zadnjo etapo dirke po Franciji smo pripravili posebno rumeno poslikavo, s katero smo proslavili izjemen skupni dosežek. Eno posebno kolo za vsakega kolesarja ekipe UAE Team Emirates-XRG. Vsak napad, vsako narekovanje tempa na čelu glavnine in vsaka žrtev so vodili do Pariza. Čeprav je Tadej Pogačar ciljno črto prečkal v rumeni majici, ta zmaga pripada celotni ekipi," so še dodali pri Colnagu.