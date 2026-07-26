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Kolesarstvo

Pogačar 'v čast izjemnemu dosežku' na zadnjo etapo z rumenim kolesom

Pariz, 26. 07. 2026 10.20 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Tadej Pogačar

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar se bo danes podal na zadnjo etapo letošnje dirke po Franciji, kjer je v odličnem položaju, da še petič v karieri pride do skupne zmage. Italijanski proizvajalec Colnago je za ekipo UAE pripravil kolesa s posebno rumeno poslikavo.

"Obstaja barva, ki v kolesarstvu pomeni več kot katera koli druga – rumena. Barva vodilnega na dirki po Franciji, barva najbolj ikonične majice v našem športu."

To so besede, ki so jih ob objavi videoposnetka nove barve kolesa na družbenih omrežjih uvodoma zapisali pri Colnagu. "Za zadnjo etapo dirke po Franciji smo pripravili posebno rumeno poslikavo, s katero smo proslavili izjemen skupni dosežek. Eno posebno kolo za vsakega kolesarja ekipe UAE Team Emirates-XRG. Vsak napad, vsako narekovanje tempa na čelu glavnine in vsaka žrtev so vodili do Pariza. Čeprav je Tadej Pogačar ciljno črto prečkal v rumeni majici, ta zmaga pripada celotni ekipi," so še dodali pri Colnagu.

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Pogačar ima skupno 6:26 minute naskoka pred najbližjim zasledovalcem. Kolesarje najprej čakata dva kroga okoli Elizejskih poljan, sledi trikratno prečkanje Montmartra in dobrih deset kilometrov do cilja. Etapa se bo začela ob 17.50 in končala okrog 19.50.

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