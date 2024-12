Pogačar v glasovanju AIPS tretji najboljši športnik leta

Armand Duplantis , ki je prevladoval in premikal rekordno znamko v skoku s palico, trenutno ta znaša 6,26 metra, je v moški konkurenci dobil 603 točke. Sledil mu je srbski teniški zvezdnik Novak Đoković (368), ki je v za njegove standarde ne posebej uspešni sezoni postal olimpijski prvak, tretji pa je bil slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (294), zmagovalec dirk po Franciji in Italiji ter svetovni prvak.

Simone Biles, ki je na olimpijskih igrah v Parizu osvojila tri zlate in srebrno kolajno, je v glasovanju dobila 703 točke in še petič dobila to priznanje. Druga je bila španska nogometašica Aitana Bonmati (337), tretja pa sprinterka iz Svete Lucije Julien Alfred (263), zlata na OI v teku na 100 m in srebrna na 200 m.