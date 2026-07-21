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Kolesarstvo

Pogačar v lov na peto zmago v kronometru na Touru

Evian, 21. 07. 2026 08.23 pred 23 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Tadej Pogačar

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago na 16. etapi dirke po Franciji. Kolesarje po prostem ponedeljku čaka 26,1 km dolga posamična vožnja na čas od Eviana do Thonona. Ob vodilnemu na Touru Pogačarju sta med favoriti še Belgijec Remco Evenepoel in Italijan Filippo Ganna.

Profil 16. etape na dirki po Franciji 2026
Profil 16. etape na dirki po Franciji 2026
FOTO: Tour de France

Tadej Pogačar ima v boju za peto skupno zmago v skupnem seštevku natanko pet minut naskoka pred Remcom Evenepoelom, medtem ko Mehičan Isaac del Toro, sicer Slovenčev ekipni kolega pri emiratih, zaostaja 5:58 minute.

Vsi omenjeni so bili na vrhu nedeljske gorske etape, ki pa jo je zaznamoval padec Danca Jonasa Vingegaarda. Slednji je bil pred odstopom s Toura drugi v razvrstitvi. Njegovo mesto je po etapni zmagi na Plateau de Solaisonu podedoval Evenepoel, ki bo v današnji vožnji na čas nastopil kot aktualni olimpijski in svetovni prvak v tej disciplini.

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Belgijec je na stavnicah malce favoriziran v primerjavi s Pogačarjem in Filippom Ganno, ki je dvakratni svetovni prvak v kronometru, a na Touru vožnje na čas še ni dobil. Pogačar ima v tej disciplini štiri zmage na dirki po Franciji. Na trasi kolesarje od samega starta čaka 9,7 km dolg klanec s povprečnim naklonom 4,3 odstotka. Nato sledi spust in do cilja še devet kilometrov po ravnini do cilja v Thononu.

Pogačar se bo s starta podal kot zadnji ob 17.15, dve minuti prej bo začel Evenepoel, medtem ko bo Ganna startal že malce pred 14. uro. Nastopila bosta še dva Slovenca, Jan Tratnik bo začel ob 14.51, Matej Mohorič pa natanko ob 15. uri.

Iz najboljše deseterice si veliko od vožnje na čas obetajo še del Toro, Španec Juan Ayuso in mladi Francoz Paul Seixas, ki se z Mehičanom bori za skupno tretje mesto in majico najboljšega mladega kolesarja.

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KOMENTARJI1

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El Sloveninho
21. 07. 2026 08.50
Vso srečo in gremo na zmago Pogi :)
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