Pogačar v lov na peto zmago v kronometru na Touru

Vsi omenjeni so bili na vrhu nedeljske gorske etape, ki pa jo je zaznamoval padec Danca Jonasa Vingegaarda . Slednji je bil pred odstopom s Toura drugi v razvrstitvi. Njegovo mesto je po etapni zmagi na Plateau de Solaisonu podedoval Evenepoel, ki bo v današnji vožnji na čas nastopil kot aktualni olimpijski in svetovni prvak v tej disciplini.

Tadej Pogačar ima v boju za peto skupno zmago v skupnem seštevku natanko pet minut naskoka pred Remcom Evenepoelom , medtem ko Mehičan Isaac del Toro , sicer Slovenčev ekipni kolega pri emiratih, zaostaja 5:58 minute.

Belgijec je na stavnicah malce favoriziran v primerjavi s Pogačarjem in Filippom Ganno, ki je dvakratni svetovni prvak v kronometru, a na Touru vožnje na čas še ni dobil. Pogačar ima v tej disciplini štiri zmage na dirki po Franciji. Na trasi kolesarje od samega starta čaka 9,7 km dolg klanec s povprečnim naklonom 4,3 odstotka. Nato sledi spust in do cilja še devet kilometrov po ravnini do cilja v Thononu.

Pogačar se bo s starta podal kot zadnji ob 17.15, dve minuti prej bo začel Evenepoel, medtem ko bo Ganna startal že malce pred 14. uro. Nastopila bosta še dva Slovenca, Jan Tratnik bo začel ob 14.51, Matej Mohorič pa natanko ob 15. uri.

Iz najboljše deseterice si veliko od vožnje na čas obetajo še del Toro, Španec Juan Ayuso in mladi Francoz Paul Seixas, ki se z Mehičanom bori za skupno tretje mesto in majico najboljšega mladega kolesarja.