Pogačar v lovu na peti Tour dvakrat na sloviti Alpe d'Huez

Že 113. izdaja Toura se bo 27. začela zunaj Francije. Prve tri etape bodo v Španiji, začelo pa se bo z 19,7 km dolgo ekipno vožnjo na čas, ki se po sedmih letih vrača v program največje dirke na svetu.

Medtem ko so bile tri etape po Španiji za začetek francoske pentlje najavljene že pred časom, so organizatorji v Parizu razkrili še preostalih 18 etap na poti do Pariza.

Prvi teden bodo prevladovale malce razgibane etape s priložnostmi za eksplozivne kolesarje ter ubežnike, sprinterji pa bodo na vrsto prišli v peti, sedmi in osmi etapi. Za kandidate za skupno zmago sta predvideni predvsem zahtevni gorski trasi v tretji in šesti etapi s po 4000 metri višinske razlike.

Drugi teden se bo začel s prestižno deseto etapo na francoski državni praznik do Le Liorana. Trasa je zelo podobna tisti, na kateri sta dvoboj za zmago uprizorila Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard v lanski 11. etapi, ko je Danec po zahtevnem dnevu za las ugnal Slovenca v sprintu.