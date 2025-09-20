Pogačar v Ruandi v lov na dvojno krono, tihi favorit tudi Roglič

Svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu se bo v Kigaliju v nedeljo začelo s preizkušnjama v vožnji na čas. Eden od dveh glavnih favoritov bo slovenski as Tadej Pogačar, ki bo teden dni kasneje na cestni dirki branil še naslov svetovnega prvaka. Slovenska odprava v Ruandi ima še enega aduta - Primoža Rogliča.

Tadej Pogačar in Primož Roglič

Na zelo zahtevnih kronometrskih trasah izraziti specialisti za to disciplino ne bodo prišli tako do izraza kot na nekaterih zadnjih velikih tekmovanjih. Tako je nastop odpovedal tudi dvakratni svetovni prvak, Italijan Filippo Ganna.

Trasa vožnje na čas ustreza hribolazcem

Trasa za članice in člane še najbolj spominja na preizkušnjo v Tokiu na olimpijskih igrah, ko je prepričljivo do zlate kolajne prišel Primož Roglič. Slovenski selektor članov Uroš Murn je na nedavni novinarski konferenci dejal, da bo imel Tadej Pogačar v vožnji na čas velike možnosti za vrhunski rezultat.

"Ko je videl traso kronometra, je takoj vedel, da ima možnost za zmago," je dejal slovenski selektor, ki v Kigaliju pričakuje dvoboj za zmago med Pogačarjem in dvakratnim zaporednim svetovnim prvakom in lanskim olimpijskim zmagovalcem, Belgijcem Remcom Evenepoelom.

Pogačar se bo na svetovnem prvenstvu v kronometru med elito meril četrtič, doslej pa je najvišje posegel v Avstraliji leta 2022, ko je bil šesti. Takrat je bilo treba premagati 324 višinskih metrov.

Profil trase vožnje na čas na SP v Ruandi.

Tokrat bo v Kigaliju treba premagati 680 m na 40,6 km dolgi trasi, kar ustreza tudi hribolazcem. Tekmovalce čaka za 12,4 km klancev, od tega 1,3 km tlakovanega odseka tik pred ciljem. Nezanemarljiv je tudi podatek o 15 km spusta, v katerih je mogoče pridobiti ogromno časa.

Obeta se dvakratni dvoboj med Pogačarjem in Evenepoelom

Na stavnicah ima malenkostno prednost pred Evenepoelom Pogačar, ki je po svoji četrti zmagi na dirki po Franciji, dobro formo prenesel tudi v zadnji del sezone. Z ekipo emiratov je prevladoval v kanadskem Montrealu, a tudi Evenepoel je po vrnitvi po spodletelem Touru že nakazal boljšo formo z etapno zmago po Britaniji.

"Ko se Pogačar za nekaj odloči, je za ta izziv tudi ustrezno pripravljen. Veselim se bitke in upam, da ne bo preveč tesno. Vsekakor pa tekmovanje z njim predstavlja lep izziv," je o tekmecu razmišljal Evenepoel.

Remco Evenepoel in Tadej Pogačar

Eden od skritih adutov je tudi Avstralec Jay Vine, v boju za kolajne pa se lahko zaradi razgibane trase znajdejo še številni drugi. Vseeno bi bilo veliko presenečenje, če se bo v boju za zlato kolajno in prestižno mavričasto majico ne bi znašla prav Pogačar in Evenepoel. Tudi na cestni dirki, ki bo na sporedu teden dni kasneje, sta prva favorita Slovenec in Belgijec, a trasa s 5475 višinskimi metri ter dolžino 267,5 km nakazuje izrazito dirkanje proti obema favoritoma od samega začetka. Zato bi lahko pomembno vlogo igral predvsem Roglič, medtem ko bodo drugi v Murnovi selekciji po vsej verjetnosti povsem v službi obeh asov. V Ruandi bodo Slovenijo zastopali še Matej Mohorič, Matevž Govekar, Domen Novak, Gal Glivar, Luka Mezgec, Jaka Primožič in Matic Žumer. Iz svetovne serije za tovrstno traso manjka predvsem Jan Tratnik, ki še ni pripravljen na večje napore po poškodbi kolena.

Profil trase cestne dirke na SP v Ruandi.

Cestna dirka vsebuje 15 lokalnih krogov in enega vmesnega na Mont Kigali z zloveščim "zidom" tik pod vrhom. Od tam bo do konca še okoli 105 km, kar je točka, ko bi se že lahko začeli odločilni napadi. Lani v Zürichu je Pogačar prvič napadel 102 km pred ciljem in se kasneje veselil naslova. Tokrat bodo vsi napadali prav kmalu 27-letnega Slovenca, ki bo moral z ekipo paziti na nevarne pobege oziroma poskusiti razbremeniti ekipo, v kolikor bi se kdo od rojakov znašel v pomembnejšem begu od samega začetka. Načrt B bi lahko bil tudi Roglič s poznejšim napadom, kar bi tekmece prisililo v lovljenje. Kljub številnim možnim scenarijem na koncu 267,5 km dolge trase odločajo noge. Za 5475 višinskih metrov ima vsaj po dosedanjem poteku sezone s 16 zmagami na vseh mogočih terenih najboljše prav Pogačar. Tudi del lokalnega krog z 1,3 km dolgim tlakovanim klancem mu je pisan na kožo.

"Za nas skrivalnic na svetovnem prvenstvu ne bo, vemo, da bodo vsi dirkali proti nam," je na novinarski konferenci pred odhodom v Ruando med drugim še dodal Murn. V ženski konkurenci bo po odpovedi Eugenie Bujak in Špele Kern edina slovenske barve zastopala Urška Žigart, ki ji zahtevni trasi tako za kronometer kot cestno dirko zelo ustrezata. Ženske čaka 31,2 km dolga vožnja na čas s 460 višinskimi metri ter 164,6 km dolga cestna preizkušnja s 3350 višinskimi metri.

