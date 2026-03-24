Pogačar zmagal z zlomljenim okvirjem kolesa

Dobrih deset kilometrov po resnem padcu je Tadej Pogačar napadel, najprej strl odpor Mathieuja van der Poela, na ciljni črti pa ugnal še Thomasa Pidcocka in prišel do težko pričakovane zmage. A lahko bi bilo drugače, saj se mu je ob padcu zlomil okvir kolesa.
"Disk je drgnil ob zavorno površino. Če bi vedel, se ne bi spustil tako, kot se je," je za Delo povedal mehanik slovenskega šampiona Boštjan Kavčnik. A zdaj, ko je vse mimo, lahko rečemo, da Pogačar na srečo tega ni vedel in posledično prvič slavil v Sanremu.
