Pogačar zmagal z zlomljenim okvirjem kolesa

Moški je vsak dan v trafiki kupil časopis, pogledal prvo stran in vrnil časopis prodajalcu. Prodajalcu se je to zdelo čudno, zato je kupca nekega dne zaprosil za pojasnilo. "Veste, vsak dan pogledam, kdo je umrl!" "Toda osmrtnice so na predzadnji strani!" "Vem, toda za tega, ki ga čakam, bo objavljena na prvi strani!"