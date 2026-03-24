Kolesarstvo

Pogačar zmagal z zlomljenim okvirjem kolesa

Sanremo, 24. 03. 2026 20.15 pred 40 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.M.
Tadej Pogačar

Tadej Pogačar je v šestem poskusu le prišel do prve zmage na kolesarskem spomeniku Milano–Sanremo. Slovenec je 32 kilometrov pred ciljem grdo padel in zlomil okvir kolesa, česar se takrat ni zavedal. "Če bi vedel, se ne bi spustil tako, kot se je," pravi njegov mehanik Boštjan Kavčnik.

Dobrih deset kilometrov po resnem padcu je Tadej Pogačar napadel, najprej strl odpor Mathieuja van der Poela, na ciljni črti pa ugnal še Thomasa Pidcocka in prišel do težko pričakovane zmage. A lahko bi bilo drugače, saj se mu je ob padcu zlomil okvir kolesa.

"Disk je drgnil ob zavorno površino. Če bi vedel, se ne bi spustil tako, kot se je," je za Delo povedal mehanik slovenskega šampiona Boštjan Kavčnik. A zdaj, ko je vse mimo, lahko rečemo, da Pogačar na srečo tega ni vedel in posledično prvič slavil v Sanremu.

'Ko sem padel, sem že mislil, da je vsega konec'

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mužet
24. 03. 2026 20.55
Šampion!!!!!!
