Kolesarstvo

Pogačar v soboto po zmago, ki se mu izmika že pet let

Milano, 20. 03. 2026 18.55 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Tadej Pogačar

V soboto bo na sporedu prvi letošnji kolesarski spomenik, enodnevna dirka od Milana do Sanrema. Med prvimi favoriti za zmago je tudi slovenski superzvezdnik Tadej Pogačar, ki spomladanske klasike še ni uspel osvojiti. Premierno slavje mu bosta skušala preprečiti zlasti lanski zmagovalec Mathieu Van der Poel in Filippo Ganna, na dirki pa bo nastopil tudi Primož Roglič.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
Tadej Pogačar je letošnjo sezono začel z zmago in novim rekordom. Pred dobrima dvema tednoma je dobil klasiko Strade Bianche in postal prvi kolesar v zgodovini, ki je na cestah v okolici Siene slavil kar štirikrat.

To je bila za Slovenca že tretja zaporedna zmaga na tej preizkušnji, to soboto pa ga prav na italijanskih cestah že čaka nov izziv. Zmago bo lovil na prvem letošnjem kolesarskem spomeniku Milano-Sanremo, eni izmed redkih preizkušenj, na kateri še ni stal na najvišji stopnički.

Preberi še 'Če bo sezona na moč podobna prejšnjim? Gremo iz tekme v tekmo'

Pogačar je na dirki nastopil že petkrat, zmaga pa se mu je vedno izmuznila - na zadnjih dveh izvedbah je zasedel tretje mesto. Tudi trasa mu ni ravno pisana na kožo, vseeno pa kolesar s Klanca pri Komendi velja za enega izmed favoritov.

Trasa spomenika Milano - San Remo
Trasa spomenika Milano - San Remo
Kako močno si želijo zmage, priznavajo tudi v njegovi ekipi UAE Team Emirates, s Slovencem so v ogenj poslali nekaj svojih najboljših pomočnikov, kot so Isaac del Toro, Brandon McNulty, Felix Großschartner, do zmage pa mu bo skušal pomagati tudi rojak Domen Novak.

"Pogačar je dobro pripravljen," je bil v izjavah pred dirko optimističen športni vodja ekipe Joxean Fernandez-Matxin, ki pa se zaveda, kako težak izziv je pred njegovim varovancem. "Gre za zelo zahtevno dirko, saj je najdaljša med klasikami ter tudi najbolj tehnično in taktično zapletena. Ne bo šlo le za vprašanje moči in fizične pripravljenosti, ampak bodo na izid vplivali tudi številni drugi dejavniki."

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
Svojo računico pa bodo med drugim imeli tudi lanski zmagovalec, Nizozemec Mathieu Van der Poel, Italijan Filippo Ganna in Danec Mads Pedersen, nanje je pred dirko opozoril tudi Fernandez-Matxin. "Tadej je zelo dober, a na vzponih na Cipresso in Poggio so tudi drugi kolesarji, kot so Van der Poel ali Ganna, že pokazali, da mu lahko parirajo. Zato bomo poskušali letošnjo dirko narediti čim težjo, da bi lahko poskušali doseči zmago," je še povedal športni vodja ekipe UAE.

Med favorite kolesarska javnost uvršča še Jasper Philipsen, Wout van Aert in Thomas Pidcock.

Na dirki Milano-Sanremo bo nastopil tudi Primož Roglič, ki se bo skupaj z ekipnim kolegom pri moštvu Red Bull-Bora-hansgrohe Giuliem Pellizzarijem skušal vmešati v boj za najvišja mesta. Slovensko-italijanski dvojec, ki je skupaj na italijanskih cestah nastopal že na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja ter enodnevni klasiki od Milana do Torina, sicer ne kotira na sam vrh.

bibaleze
Portal
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
zadovoljna
Portal
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
To so najboljši prehranski dodatki
To so najboljši prehranski dodatki
vizita
Portal
Presenetljiva teorija o ribji prehrani
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Leta je zaman opozarjala na bolečine
Leta je zaman opozarjala na bolečine
cekin
Portal
Cene na Hrvaškem že naraščajo: '4 evre za sok, kam to pelje?'
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Finančni izzivi treh znamenj
Finančni izzivi treh znamenj
Nespremenjene obrestne mere znižale cene zlata in srebra
Nespremenjene obrestne mere znižale cene zlata in srebra
moskisvet
Portal
Čudežni 19-letnik, o katerem trenutno govori ves svet
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
Objavila provokativne fotografije in pritegnila pozornost bivšega
Objavila provokativne fotografije in pritegnila pozornost bivšega
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
dominvrt
Portal
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
okusno
Portal
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Popolno ribje kosilo iz pečice
Popolno ribje kosilo iz pečice
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
