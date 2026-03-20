Pogačar v soboto po zmago, ki se mu izmika že pet let

Tadej Pogačar je letošnjo sezono začel z zmago in novim rekordom. Pred dobrima dvema tednoma je dobil klasiko Strade Bianche in postal prvi kolesar v zgodovini, ki je na cestah v okolici Siene slavil kar štirikrat. To je bila za Slovenca že tretja zaporedna zmaga na tej preizkušnji, to soboto pa ga prav na italijanskih cestah že čaka nov izziv. Zmago bo lovil na prvem letošnjem kolesarskem spomeniku Milano-Sanremo, eni izmed redkih preizkušenj, na kateri še ni stal na najvišji stopnički.

Pogačar je na dirki nastopil že petkrat, zmaga pa se mu je vedno izmuznila - na zadnjih dveh izvedbah je zasedel tretje mesto. Tudi trasa mu ni ravno pisana na kožo, vseeno pa kolesar s Klanca pri Komendi velja za enega izmed favoritov.

Trasa spomenika Milano - San Remo FOTO: milanosanremo.it

Kako močno si želijo zmage, priznavajo tudi v njegovi ekipi UAE Team Emirates, s Slovencem so v ogenj poslali nekaj svojih najboljših pomočnikov, kot so Isaac del Toro, Brandon McNulty, Felix Großschartner, do zmage pa mu bo skušal pomagati tudi rojak Domen Novak.

"Pogačar je dobro pripravljen," je bil v izjavah pred dirko optimističen športni vodja ekipe Joxean Fernandez-Matxin, ki pa se zaveda, kako težak izziv je pred njegovim varovancem. "Gre za zelo zahtevno dirko, saj je najdaljša med klasikami ter tudi najbolj tehnično in taktično zapletena. Ne bo šlo le za vprašanje moči in fizične pripravljenosti, ampak bodo na izid vplivali tudi številni drugi dejavniki."

Svojo računico pa bodo med drugim imeli tudi lanski zmagovalec, Nizozemec Mathieu Van der Poel, Italijan Filippo Ganna in Danec Mads Pedersen, nanje je pred dirko opozoril tudi Fernandez-Matxin. "Tadej je zelo dober, a na vzponih na Cipresso in Poggio so tudi drugi kolesarji, kot so Van der Poel ali Ganna, že pokazali, da mu lahko parirajo. Zato bomo poskušali letošnjo dirko narediti čim težjo, da bi lahko poskušali doseči zmago," je še povedal športni vodja ekipe UAE.

Med favorite kolesarska javnost uvršča še Jasper Philipsen, Wout van Aert in Thomas Pidcock.

