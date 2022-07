Pogačar v svojem slogu do druge zaporedne zmage, Roglič vrhunski tretji

Tadej Pogačar je po zmagi na četrtkovi etapi, s katero je prišel do rumene majice, v petek prvič branil prednost v skupnem seštevku. In to v kakšnem slogu! Še drugi dan zapored je bil najhitrejši, potem ko je na zadnjem vzponu na La Planche des Belles Filles za las ugnal Jonasa Vingegaarda. Primož Roglič je s tretjim mestom dokazal, da padec na peti etapi ni terjal prevelikega davka. Za vodilnima je zaostal za 12 sekund.

Na ciljni črti je Tadej Pogačar strl odpor Jonasa Vingegaarda.

Lennardu Kämmi je kot zadnjemu preživelemu iz ubežne skupine še nekaj sto metrov pred ciljem kazalo, da bo na vrhu La Planche des Belles Filles vpisal največjo zmago svoje kariere. Vse dokler se ni iz ozadja izstrelil Jonas Vingegaard, ki mu je sledil le Tadej Pogačar. Od petka naprej najboljša v skupnem seštevku sta 25-letnega Nemca po hitrem postopku prehitela, nato pa obračunala med seboj. Pogačar je zopet pokazal, da ima nekoliko več moči, in na kraju, kjer je pred dvema letoma postal prvi slovenski zmagovalec Toura, vpisal drugo zaporedno etapno zmago. "Zelo zahtevna etapa, sploh v zadnjem delu. Jonas je bil izjemno močan. Rekel sem si, da moram na koncu pritisniti do konca, ker je ekipa celoten dan garala zame. Na cilju so bili Urška (Žigart – Pogačarjeva zaročenka, op. a.) in ostali iz moje družine. To je bil zame zelo poseben dan. Ponosen sem, da mi je uspelo priti do zmage," je bil pred mikrofonom organizatorjev zadovoljen 23-letnik s Klanca pri Komendi. Kot je še povedal, si je sedmo etapo označil takoj, ko je postala znana celotna trasa letošnje dirke. "Trenutno je verjetno najboljši hribolazec na svetu. Okoli sebe ima zelo močno ekipo in vozi odlično," je nekaj besed namenil tudi Vingegaardu, kot vse kaže, svojemu največjemu konkurentu na 109. dirki po Franciji. "Lahko sem zadovoljen. Poskušal sem, ampak 20 metrov pred ciljem nisem imel več odgovora na njegov napad. Zelo blizu je bilo. Upam, da bom na daljših klancih še boljši. Počutil sem se dobro, zato sem zadovoljen," pa je o boju s Pogačarjem in trenutnem počutju povedal danski kolesar Jumba-Visme.

Emirati glavni v glavnini, v ospredju močna skupina ubežnikov Že kmalu po začetku etape smo videli kar nekaj poskusov pobega, a jih je glavnina z visokim tempom enega za drugim pokrila. Po približno uri dirkanja se je le izoblikovala ubežna skupina, v kateri je bilo kar nekaj omembe vrednih imen, denimo Dlyan Teuns, Lennard Kämma, Maximilian Scachman in Kasper Asgreen. Po napadu ekipnih kolegov Kämme in Scachmana na Col de Grosse Pierre sta si kolesarja Bore-Hansgrohe privozila nekaj sekund prednosti, a sta bila zatem ujeta. V ospredju je vladal hud tempo, saj jih glavnina ni spustila na več kot dobre dve minuti prednosti, zato je kar nekaj ubežnikov popustilo, še preden je karavana prišla na zadnji vzpon dneva. Pogačarjevi emirati so večji del etape narekovali tempo v glavnini, tri kilometre pred začetkom vožnje navkreber na La Planche des Belles Filles pa se je v ospredje pomaknilo moštvo Ineosa, kar je nakazalo, da so njegovi aduti v boju za rumeno majico (Geraint Thomas, Adam Yates in Daniel Martinez) dobro razpoloženi. Prednost složnih ubežnikov je na začetku vzpona znašala dobro minuto in pol.

Tadej Pogačar je v petek prvič letos nosil rumeno majico.

Geschke udaril prvi. Ko je pospešil Kämma, mu ni uspel slediti Med ubežniki je v zaključku kot prvi napadel Simon Geschke, ki je naslednje kilometre odpeljal sam. Ko jih je bilo do cilja še pet, pa ga je ujel in zatem hitro tudi prehitel Kämma. V tistem trenutku je glavnina, v kateri so bili zopet na čelu člani emiratov, zaostajala za minuto. 25-letnemu Nemcu je odlično kazalo v boju za etapno zmago, dokler ni približno 200 metrov pred ciljem napadel Jonas Vingegaard. Danec je Kämmo na hitro zaobšel, njegovemu tempu pa je lahko sledil le Pogačar. Roglič pokazal, da padec na peti etapi ni terjal tako velikega davka V zadnjih metrih, ko je bil naklon večji od 20 odstotkov in so se nekateri kolesarji celo povsem zaustavili, je Pogačar še enkrat več pokazal, kakšno je trenutno razmerje moči, saj je lani drugouvrščenega kolesarja dirke tik pred ciljno črto prehitel in s tem zaradi bonifikacijskih sekund še nekoliko povečal svojo prednost v skupnem seštevku. Odlično se je peljal tudi Primož Roglič, ki je zaostal le za najboljšima. Na tretjem mestu je zaostal 12 sekund. Pogačar pred Vinegaardom v skupnem seštevku vodi za 35 sekund, Geraint Thomas na tretjem mestu zaostaja za 1:10. Četrti je Adam Yates, peti pa David Gaudu. Roglič se je povzpel na trinajsto mesto, njegov zaostanek znaša 2:45.

Tadej Pogačar na cilju sedme etape.

Planota lepih deklet ostaja srečni kraj Tadeja Pogačarja Pred dvema letoma je Tadej Pogačar na La Planche des Belles Filles uprizoril enega največjih povratkov v zgodovini dirke po Franciji in na predzadnji etapi slekel rumeno majico z ramen Primoža Rogliča ter tako postal prvi Slovenec z zmago na Touru. Lani te vogeške planote ni bilo na dirki, letos pa se je vrnila s pomembnim dodatkom. Organizatorji so na vrhu vzpona dodali še makadamski odsek, kjer naklon presega 20 odstotkov, zato so jo preimenovali kar v La Super Planche des Belles Filles.