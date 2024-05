Pogačar v zadnji teden z ogromno prednostjo

Zato so organizatorji pripravili različne protokole ob morebitnih ekstremih razmerah, kot so nekajminutna nevtralizacija dirke na vrhu najvišjega prelaza, razdeljevanje toplih oblačil iz posebnih avtomobilov in podobno. V kolikor bodo prireditelji izpeljali celotno traso, se bodo po prečkanju najvišjega prelaza dirke po 50 km etape kolesarji podali v dolino proti Bolzanu, nato pa v zadnjih 36 km sledi stopničasto vzpenjanje do Monte Pana nad Santo Cristino.

Prvi del klanca je dolg 23,3 km s povprečnim naklonom 4,7 odstotka, nato pa sledi še 7,6 km dolga pot navkreber do cilja s povprečnim naklonom 6,1 odstotka. Na dirki nastopata še dva Slovenca, Domen Novak je v službi svojega kapetana Pogačarja pri emiratih, Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) pa bo prežal na morebitne priložnosti med ubežniki. Luka Mezgec je odstopil pred sobotno etapo.

Kolesarji se bodo na pot iz Livigna podali ob 11.30, ciljno črto pa bodo prečkali predvidoma po 17.15.