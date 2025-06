Če imaš značaj in noge, dobiš Tour - Pogačar ima oboje

Tadej Pogačar je na kriteriju po Dofineju dokazal, da tudi Jonas Vingegaard trenutno ni njegovem nivoju. FOTO: Profimedia icon-expand

V obsežnem intervjuju za italijanski portal bici.pro je Stefano Garzelli analiziral obe na papirju najmočnejši ekipi letošnjega Toura - UAE Team Emirates in Visma-Lease a Bike. Kriterij po Dofineji je nakazal, da bo glavni boj za skupno zmago znova med Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom, a razlika se vsaj po mnenju italijanskega strokovnjaka ne skriva več v številkah, temveč v karakterju. "Pogačar zdaj ve, da Vingegaard težko prenese eksplozivne napade na začetku klancev. Zato začne tam pritiskati. In ko enkrat spravi noge Jonasa v težave, ga lahko razbije po tempu. To je čista mojstrovina taktike," je poudaril Garzelli.

Stefano Garzelli je pred 25 leti slavil na Giru. FOTO: Profimedia icon-expand

UAE: Vrhunski vodja, nekaj vprašajev v ozadju

Slednji ne skriva navdušenja nad Pogačarjem, a opozarja, da ima njegova ekipa kljub impresivnim imenom še nekaj rezerve: "Pogačar, (Joao) Almeida, Adam Yates – to je že samo po sebi strah vzbujajoča hrbtenica ekipe. Toda za Tour moraš imeti osem brezhibno pripravljenih kolesarjev. (Marc) Soler in (Pavel) Sivakov na kriteriju nista pokazala veliko, (Domen) Novak se še išče."

Tadej Pogačar in njegovi moštveni kolegi FOTO: AP icon-expand

Po njegovem mnenju bo dokončna podoba ekipe kristalno jasna šele po dirki po Švici, kjer pozorno spremlja predvsem nastope Mikkela Bjerga in Juana Ayusa, povsem kredibilen kandidat pa je seveda tudi Isaac Del Toro, ki je na letošnjem Giru dolgo časa vozil v rožnatem. "Na Dofineji so bili dobri, a niso delovali tako kompaktno kot Visma. A Pogačar s svojo prisotnostjo dvigne vse. Ko reče (Jhonatanu) Narvaezu: zdaj napadi, tudi mene boli – s tem zlomi vse. Sebe in tekmece. Ampak Tadej to zna prenesti. Ve, da se bo hitreje pobral kot drugi," dodaja Garzelli.

Visma: Vrhunska organizacija, toda brez pravega Pogačarja

Garzelli priznava, da je Visma-Lease a Bike strukturirana neverjetno profesionalno in da so z vsakim letom bolj taktično zreli: "Od kaotičnih menjav koles pred leti, do popolnega nadzora danes. Imajo izkušnje, globino in tudi več kapetanov kot klasičnih pomočnikov. Vingegaard, (Simon) Yates, (Sepp) Kuss, (Matteo) Jorgenson – vsi bi lahko vodili svoje ekipe."

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard FOTO: Profimedia icon-expand

A prav tu vidi ključno razliko. Visma ima mogoče močnejši kolektiv, a nima enake karizme v eni sami osebi. "Vingegaard je stroj, izračunan do zadnjega watta. Toda Pogačar je pesnik z nogami. Ko se odloči, da bo napadel, ne potrebuje izračuna – potrebuje prostor, klanec in 20 minut. In tam lahko Vingegaarda ujameš v rdeči coni."

Ključno vprašanje: Kdo bo močnejši po 18 dneh?