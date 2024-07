Pogačar: Veliko lažje mi je braniti rumeno majico, kot pa jo napadati

Dvakratni zmagovalec dirke po Franciji, ki velja za glavnega favorita tudi letos, je v prvem tednu upravičil vlogo: "Ja zagotovo bi kar podpisal, da sem v rumeni majici 33 sekund pred Remcom (Evenepoelom op. a.) in minuto 15 pred Jonasom (Vingegaardom op. a.). To je nek naskok, razlika ni ogromna, ampak zagotovo sem lahko zelo, zelo vesel, da sem v rumeni majici. Prvih devet dni je šlo bolj kot ne vse po planu. Sedaj pa nas konec drugega tedna čaka zelo težek vikend v Pirenejih, tako da se že veselim."

25-letni Slovenec se je ozrl tudi na prihajajoče olimpijske igre, ki bodo prišle na vrsto po dirki po Franciji: "Najprej je treba odvoziti Tour z dobro glavo, z dobrimi nogami, potem pa gremo na olimpijske igre, ki so bolj kot ne loterija, ampak bomo videli. Najprej je treba priti do tja, štartati in potem upam na zanimivo dirko. Proga mi letos ni ekstremno pisana na kožo, ampak vseeno bo na olimpijskih igrah brez radio postaj in z zelo majhnimi ekipami zanimivo. Kakšne ekipe imajo samo po enega, dva člana, na srečo imamo mi štiri, kar pa je vseeno proti osmim tukaj na touru drugače in spremeni dinamiko dirkanja. Ampak mislim, da gremo lahko na olimpijske dirkati zelo dobro."