Pogačar: Vesel sem, da je bil dosedanji potek sezone popoln

Tadej Pogačar je na sijajen način zaključil prvi del sezone. Po novi zmagi je 26-letni slovenski as v prvem odzivu poudaril: "Čudovit občutek je sezono začeti tako. Zelo sem vesel, da je bil dosedanji potek popoln."

Tako kot lani je odločilni napad izvedel na skoraj identičnem mestu, čeprav je po koncu povedal, da ga s svojo ekipo ni načrtoval:"Napad ni bil vnaprej dogovorjen, a tempo pred La Redoutom je bil tako visok, da so ekipe hitro ostale brez pomočnikov. Odločil sem se, da preizkusim noge in pridobim nekaj časa na vrhu. Po občutku sem nadaljeval z napadom in ker sem imel izvrstne noge, sem lahko napadel še na naslednjem klancu ter samostojno pripeljal v cilj," je pojasnil Pogačar.