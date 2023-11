Pogačar: Vsak ima svoje ambicije, a realnost je pogosto drugačna

Po tem, ko je dirko po Franciji še drugič zapored dobil Jonas Vingegaard, kolesarski mediji namigujejo, da bi utegnila ekipa emiratov prihodnje leto slediti receptu svojih največjih konkurentov in na Tour poslati vse svoje najboljše kolesarje. To bi pomenilo, da bi ob Tadeju Pogačarju nastopila tudi Joao Almeida in Juan Ayuso. Predvsem slednji ne skriva velikih ambicij, a Pogačar pravi, da so te pogosto drugačne od realnosti.

icon-expand Juan Ayuso je zaenkrat najodmevnejši rezultat zabeležil na letošnji dirki po Švici, na kateri je dobil tri etape in osvojil skupno drugo mesto. Na Vuelti je končal na četrtem mestu za trojico Jumbo-Visme. FOTO: AP Potem ko je Jumbo-Visma v minuli sezoni kot prva v zgodovini dobila vse tri največje dirke, si pri Team UAE Emirates belijo glavo, kako prekiniti prevlado nizozemskega moštva. "Čebelam" se je na dirki po Španiji obrestovala taktika različnih kapetanov. V tej vlogi sta Vuelto začela Primož Roglič in Jonas Vingegaard, na koncu pa je do rdeče majice prišel celo Sepp Kuss. "Postalo je običajno, da imajo ekipe taktiko različnih kapetanov. Jumbo-Visma je imela na Vuelti celo tri in je dirko prepričljivo dobila. Po drugi strani pa je morda lažje, če je v ospredju samo en kolesar," je v intervjuju za GCN razmišljal Tadej Pogačar, nesporni vodja svoje ekipe. icon-expand Tadej Pogačar koledarja dirk v prihodnji sezoni še ni razkril. FOTO: AP A morda se bo to spremenilo že prihodnje leto na Touru, ugibajo nekateri mediji, saj bi se lahko zgodilo, da bi emirati v Francijo poslali tudi Joaa Almeido in Juana Ayusa. Slednji že dolgo velja za prihodnost španskega kolesarstva, a pri 21 letih še čaka na odmevnejšo zmago v skupnem seštevku. "Mislim, da se kot kolesar, pa tudi kot oseba, še razvija. Je izjemen, a vodstvo ekipe se bo moralo odločiti, kakšne namene in cilje ima z njim. Vsi imamo seveda svoje ambicije, a realnost je pogosto drugačna," je še razmišljal dvakratni zmagovalec Toura, ki se je v zadnjem obdobju močno spogledoval tudi z nastopom na italijanski pentlji, čeprav je še vedno najbolj verjeten scenarij, po katerem ga bomo prihodnje leto še petič zapored videli na dirki po Franciji.