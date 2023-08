Pogačar: Vsako leto se bom vračal, da izpolnim svoje sanje

Kolesar s Klanca pri Komendi, ki bo naslednji mesec dopolnil 25 let, je imel nekaj zapletov na potovanju na Škotsko, a kaj več v pogovoru za Kolesarsko zvezo Slovenije (KZS) ni razkril. Veseli ga, da se lahko zdaj osredotoči na dirkanje.

"Sicer je lepo videti progo že prej, a ne gre vedno vse tako, kot mora. Zdaj sem tukaj in to bom poskusil kar najbolje izkoristiti. Fantje so videli progo in bodo to znanje prenesli do mene in jutri na dirko," je o poznem prihodu v Glasgow dejal dvakratni zmagovalec Toura (2020, 2021).

Na letošnjem SP bo nastopil na nedeljski cestni dirki in petkovem kronometru. Najvišje je doslej posegel lani v avstralskem Wollongongu, ko je bil v vožnji na čas šesti, cestno dirko pa je pred štirimi leti v deževnih razmerah v Yorkshiru končal na 18. mestu, kar je še naprej njegov najboljši izid.

Tokrat ga čaka 271,1 km dolga trasa s 150-kilometrskim zaključkom v središču Glasgowa. Tam bo na sporedu še tehnično zahtevnih 10 krogov s skupno kar 450 ovinki in 2000 višinskimi metri.

"Do zdaj sem vozil precej kriterijev v mlajših kategorijah. Toda dolgi so bili eno uro, ta pa bo trajal šest ur in pol. Dirka bo zelo težka in selektivna," je o specifičnosti trase razložil Tadej Pogačar.