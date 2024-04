Pogačar komaj čaka začetek Gira: To je dirka, o kateri sem dolgo sanjal

"Priprave na Giro so potekale odlično. Letos nisem nastopal veliko, samo deset dni, zato se počutim zelo svežega. To je dirka, o kateri sem dolgo sanjal, in zdaj imam občutek, da je prišel pravi čas zanjo," se sobotnega začetka dirke v Torinu veseli Tadej Pogačar.

Letos je pri naših zahodnih sosedih že vpisal eno zmago, in sicer po 80 kilometrov dolgem solo napadu na Strade Bianche, na spomeniški klasiki Milano–Sanremo je bil tretji. Na Italijo pa ima lepe spomine iz otroških let: "Tu sem veliko dirkal še kot amater. Gre za državo, ki je imela v mojem razvoju pomembno vlogo. Je ena mojih najljubših, tudi zaradi kulture in – seveda – hrane. Upam, da bomo ta mesec (maj, op. a.) naredili poseben)."