Pogačar s posebno majico oboževalcem sporoča: Prosim, ne motite me

Športni zvezdniki se velikokrat ne morejo izogniti pozornosti mimoidočih in navijačev, ki si velikokrat zaželijo tudi podpisa ali fotografije svojih vzornikov. Za vrhunske športnike je to še zlasti moteče v prostem času in med treningi, saj jih zaradi oboževalcev ne morejo vedno opraviti neovirano, naš kolesar Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) pa se je problema lotil na inovativen način.

Slovenskega kolesarskega asa so med vrtenjem pedal po Monaku namreč opazili v prav posebnem dresu, na njem pa je pisalo: "Prosim, ne moti." Da v svojem prostem času ne želi pozornosti oboževalcev, je nakazal še s prečrtanimi simboli fotoaparatov, ki so krasili njegovo majico.

Družbo mu je delala tudi zaročenka Urška Žigart, ki je minuli konec tedna na dirki po Romandiji prišla do uspeha kariere ter dosegla skupno drugo mesto, ob njem pa sta kolesarila še Eddie Dunbar (Jayco AlUla) in Davide Formolo (Movistar).