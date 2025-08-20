Svetli način
Kolesarstvo

Pogačar s posebno majico oboževalcem sporoča: Prosim, ne motite me

Monte Carlo, 20. 08. 2025 17.13 | Posodobljeno pred 44 minutami

To soboto se začne dirka po Španiji, na kateri pa ne bo slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja. Zmagovalec letošnje dirke po Franciji se bo v tekmovalni ritem vrnil 12. septembra na Veliki nagradi Quebeca, v vmesnem času pa pridno trenira po Monaku. Med enim izmed treningov s svojo zaročenko Urško Žigart je mnoge presenetil s svojo opravo, s katero je skušal preprečiti, da bi njegov prosti čas zmotili fotografij željni oboževalci.

Tadej Pogačar v majici z napisom: "Prosim, ne moti"
Tadej Pogačar v majici z napisom: "Prosim, ne moti" FOTO: X

Športni zvezdniki se velikokrat ne morejo izogniti pozornosti mimoidočih in navijačev, ki si velikokrat zaželijo tudi podpisa ali fotografije svojih vzornikov. Za vrhunske športnike je to še zlasti moteče v prostem času in med treningi, saj jih zaradi oboževalcev ne morejo vedno opraviti neovirano, naš kolesar Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) pa se je problema lotil na inovativen način.

Slovenskega kolesarskega asa so med vrtenjem pedal po Monaku namreč opazili v prav posebnem dresu, na njem pa je pisalo: "Prosim, ne moti."  Da v svojem prostem času ne želi pozornosti oboževalcev, je nakazal še s prečrtanimi simboli fotoaparatov, ki so krasili njegovo majico.

Družbo mu je delala tudi zaročenka Urška Žigart, ki je minuli konec tedna na dirki po Romandiji prišla do uspeha kariere ter dosegla skupno drugo mesto, ob njem pa sta kolesarila še Eddie Dunbar (Jayco AlUla) in Davide Formolo (Movistar).

Pogačar sicer po zmagi na dirki po Franciji trenutno uživa v zasluženem počitku, v tekmovalni pogon pa se bo vrnil 12. septembra v Kanadi na Veliki nagradi Quebeca.

kolesarstvo tadej pogačar selfie urška žigart
