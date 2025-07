Pogačar z naskokom prvi favorit na Touru, Rogliča ne uvrščajo med prve tri

Stavnice napovedujejo, da bomo tudi letos spremljali slovensko-danski obračun za končno zmago. Kvote na zmago Pogačarja se gibajo okoli 1,35, medtem ko so za Vingegaardov uspeh že bistveno višje (okoli 3,4).

Odkar je svet na začetku leta 2020 zaustavila pandemija koronavirusa, sta dirko po Franciji dobila le dva kolesarja. Tadej Pogačar v letih 2020, 2021 in lani, vmes pa je bil dvakrat najboljši Jonas Vingegaard (2022, 2023).

Remco Evenepoel (v modrem dresu) je lani s tretjim mestom dokazal, da je lahko zelo nevaren tudi na Touru. A zdi se, da mu do Pogačarja in Vingegaarda vendarle manjka še precej.

Stavnice med tihe favorite uvrščajo še Floriana Lipowitza (Red Bull Bora-hansgrohe), Mattea Jorgensona (Visma Lease a Bike), Mattiasa Skjelmoseja (Lidl-Trek) in Felixa Galla (Decathlon AG2R La Mondiale). A glede na hudo konkurenco na startu bi zmaga enega od naštetih v tem odstavku mejila na pravi čudež.

Pri emiratih so poudarili letos izjemnega Joaa Almeido. Portugalec je v tej sezoni dobil že tri prestižne etapne dirke (Švico, Baskijo in Romandijo), od vseh kolesarjev v karavani je več zmag na World Tour nivoju zbral le njegov kapetan Pogačar.

Zanimiva je napoved, ki jo je pripravil Global Cycling Network (GCN). V boju med Pogačarjem in Vingegaardom so se spraševali, kdo ima v resnici ob sebi kvalitetnejšo zasedbo.

Wout van Aert je nazaj v izjemni formi in bo pomemben adut Jonasa Vingegaarda.

Kljub temu so pri GCN prepričani, da ima Visma Lease a Bike nekoliko boljšo zasedbo pomočnikov ob boku Vingegaarda. Kot poudarjajo, bi faktor X utegnil biti vselej zanesljivi Wout van Aert, ki se je po slabši lanski sezoni vrnil v pravo formi in bil ključen mož pri zmagi Simona Yatesa na letošnjem Giru.

"Ko bo dirka zavila v gore, ima Visma Lease a Bike morda celo boljšo ekipo od Emiratesa," dodajajo pri GCN-u, kjer poudarjajo pomen Seppa Kussa in Mattea Jorgensona.

Almeida, Jorgenson in Yates so nedvomno kolesarji, ki bi se lahko borili tudi za skupno zmago, a v obeh ekipah je hierarhija jasna. Če le ne bo poškodb, bodo vse moči usmerjene v Pogačarja in Vingegaarda. Nov tritedenski spektakel je zagotovljen.