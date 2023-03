Pogačar z zmago na četrti etapi prevzel vodstvo na dirki Pariz–Nica

V skupnem seštevku je 24-letni slovenski as z desetega napredoval na prvo mesto. Na drugo je z zaostankom 10 sekund napredoval David Gaudu , tretji pa je po novem Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki zaostaja že 44 sekund. Zmagovalec lanske dirke po Franciji je tokrat končal na šestem mestu s 43 sekundami zaostanka.

Preostala Slovenca sta opravljala vlogo pomočnikov. Domen Novak je pomagal kapetanu Pogačarju in etapo sklenil na 58. mestu (+9:09), Jan Tratnik (Jumbo-Visma) pa je bil v službi Vingegaarda 32. z 2:59 minute zaostanka. Tratnik je skupno zdrsnil na 23. mesto (+3:00), Novak pa je napredoval na 77. (+18:40).

Moštvo emiratov je v zadnjem delu etape narekovalo močan ritem na klancih, glavni obračun pa se je pričakovano odvil na zadnjem vzponu La Loge des Gardes (6,7 km/7,1 %). Še prej je Pogačar ulovil dve bonifikacijski sekundi okoli 15 km pred ciljem.

Ritem je nato znova narekovalo moštvo UAE Team Emirates, hitro pa je odpadel vodilni po treh etapah, Danec Magnus Cort (EF Education-EasyPost). Prvi je štiri kilometre pred ciljem napadel Vingegaard, a ni dolgo narekoval močnega ritma, zaradi česar ju je s Pogačarjem skupina najboljših ujela.

Nato je napadel Gaudu in si hitro privozil 20 sekund naskoka, v lov za njim pa je okoli 2,5 km pred ciljem krenil slovenski as. Tik za njim je kolesaril Vingegaard, toda Danec ni mogel držati Pogačarjevega ritma in je nato izgubljal mesto za mestom.

Pogačar je dobro sodeloval z Gaudujem, v sprintu pa je prvi poskusil Francoz. Slovenca to ni zmedlo, hitro se je odlepil še od Gauduja in s sekundo naskoka prečkal ciljno črto. Tretji Gino Mäder je v cilj pripeljal 34 sekund za Pogačarjem.