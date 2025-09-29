Svetli način
Kolesarstvo

Pogačar ubranil mavrično majico, za zmago pa prejel (le) 8000 evrov

Kigali, 29. 09. 2025 14.49 | Posodobljeno pred 50 minutami

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v Kigaliju v Ruandi spet spisal zgodovino. Na svetovnem prvenstvu v cestni dirki je po napadu 104 kilometre pred ciljem in osupljivi samostojni vožnji v zadnjih 67 kilometrih ubranil naslov svetovnega prvaka. Ciljno črto je prečkal pred srebrnim Belgijcem Remcom Evenepoelom in bronastim Ircem Benom Healyjem. Koliko pa je ob tem zaslužil?

Tadej Pogačar ubranil naslov svetovnega prvaka.
Tadej Pogačar ubranil naslov svetovnega prvaka. FOTO: Profimedia

Druga zlata kolajna in nov zgodovinski mejnik

Za 26-letnega Tadeja Pogačarja je to že tretja članska kolajna na svetovnih prvenstvih – bron iz Glasgowa 2023 ter zlati kolajni iz Züricha 2024 in Kigalija. Skupno je to že peta slovenska članska medalja na cestnih SP. Pred njim sta do odličij prišla še Primož Roglič (srebro v vožnji na čas, Bergen 2017) in Andrej Hauptman (bron, Lizbona 2001).

Pogačar je lani postal prvi Slovenec z zlatom v cestnem kolesarstvu, zdaj pa je postal šele osmi kolesar v zgodovini, ki mu je uspelo ubraniti mavrično majico. Nazadnje je ta dosežek uspel Francozu Julianu Alaphilippu.

Denarna nagrada – zgolj simbolična

Čeprav kolesarske nagrade nikoli niso bile glavni vir zaslužka tekmovalcev – tega večinoma predstavljajo bogate klubske in sponzorske pogodbe – pa številke, ki jih podeljuje Mednarodna kolesarska zveza (UCI), marsikoga presenetijo.

Za zlato medaljo je Pogačar v Ruandi prejel 8000 evrov. Srebrni Remco Evenepoel je dobil polovico manj, 4000 evrov, bronasti Ben Healy pa 2000 evrov. Po nepisanem pravilu pa se nagrade v kolesarstvu delijo med vse člane ekipe.

Slovenska reprezentanca še nikoli ni bila tako številčna: ob Pogačarju so slovenske barve v Kigaliju branili še Domen Novak, Matej Mohorič, Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Jaka Primožič in Matic Žumer.&nbsp;

Podlesničar
29. 09. 2025 15.40
Lepa slika z Ginattijem v cilju... sem vedel, da ta podlasica ni daleč 😂
ODGOVORI
0 0
Dinho8O
29. 09. 2025 15.36
+0
Haha za tako trpljenje lol
ODGOVORI
1 1
lakala28
29. 09. 2025 15.33
Se pravi, da so si potalali po jurčka v SLO reprezentanci. Bolje, da bi v covidnem obdobju maske tržili.
ODGOVORI
0 0
džonborno
29. 09. 2025 15.33
+1
Za 6 ur garanja 8000 EUR je 1200 na uro. Vsak vaški notar ima več! Da ne govorimo o Nini Klemenčič ki je za skropucalo od pogodbe za Litijsko v pol ure zaslužila 1 MIO!
ODGOVORI
3 2
TITSTILLIDIE
29. 09. 2025 15.29
-1
Sramotno...fuj
ODGOVORI
1 2
Myth4htyM .
29. 09. 2025 15.26
Se pravi vsak dobi 26,40€😅
ODGOVORI
0 0
kovanec123
29. 09. 2025 15.26
+0
Ta znesek zasluži nogometaš v 1.slovenski ligi.
ODGOVORI
1 1
M_teoretik
29. 09. 2025 15.23
+2
Zakaj ene tako motijo zeleni dresi, če pa Pogi večinoma vozi v mavrični!?
ODGOVORI
2 0
JApajaDAja
29. 09. 2025 15.22
+5
ni vozil za €, vozil je za zmago,zase.....
ODGOVORI
6 1
Vojko Kos
29. 09. 2025 15.27
+3
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 0
ho?emVšolo
29. 09. 2025 15.22
+0
Dobrih 6 ur izjemnega telesnega izrčpavanja, ki po mojem mnenju rezultati govorijo sami zase, da je to najtežji šport na svetu.
ODGOVORI
2 2
Podlesničar
29. 09. 2025 15.26
+0
Kaj pa ultramaratonci, kot je bil Robič? Dirka čez ameriko?
ODGOVORI
1 1
Oliguma
29. 09. 2025 15.39
+1
Robič v kolesarstvu ni mogel narediti nič..zato je pa začel z tem ultramaratoni..tudi itak počnejo samo favlirani športniki..robič, Baloh, Mravlje itd..
ODGOVORI
1 0
ho?emVšolo
29. 09. 2025 15.41
Verjamem da se Robič ni nikoli teral v neskončne obrate (do slinjenja). So pa zagotovo trpele mišice, to pa.
ODGOVORI
0 0
ROMELS
29. 09. 2025 15.17
+1
Za na gasilsko veselico je kar dovolj, da počasti sovaščane.
ODGOVORI
2 1
apocivav
29. 09. 2025 15.16
+3
Rogliča pa nikjer ni omenjenega.Slovenijo je zastopalo 9 kolesarjev
ODGOVORI
3 0
JApajaDAja
29. 09. 2025 15.23
+2
roglič..enajsti....za las izgubil 10.mesto.....
ODGOVORI
2 0
Valkidžija
29. 09. 2025 15.16
+1
Zakaj je le bila tako številčna? Luštna exkurzija v Afriko na naše stroške. Še Angleži so bolj racionalni in niso tja dol poslali nikogar. Pri nas pa naj bi poslali le tiste , kateri se lahko vmešajo v boj za visoka mesta, oz. imajo že konstantno dobre rezultate. Da o spremljevalnem osebju sploh ne izgubljamo besed. Verjetno ga je več, kot samih tekmovalcev.
ODGOVORI
3 2
JApajaDAja
29. 09. 2025 15.24
+2
slo delegacija je šla pozdravit posvojenko.....
ODGOVORI
2 0
Kriss-slo
29. 09. 2025 15.16
-2
Skoda za evenepola..bil bi to epski dvoboj..da bi imel nas tako okvaro bi jokal se en mesec po prvenstvu
ODGOVORI
1 3
ddolores
29. 09. 2025 15.13
+6
Za zmago na SP je Tadej tolk kot dobi Benjamin Smeško zjutraj, ko vstane iz postelje!
ODGOVORI
6 0
ho?emVšolo
29. 09. 2025 15.24
+2
Pa se ziher Beni ne pretegne do večera.
ODGOVORI
2 0
Podlesničar
29. 09. 2025 15.28
Koliko dobi Šeško, ko igra za reprezentanco? Sicer Pogi dobi 2x toliko, zjutraj, ko vstane iz postelje 🤡
ODGOVORI
0 0
Malo_sutra
29. 09. 2025 15.13
+2
Sej ima že dovolj, nikjer pa nevidim da bi miljonom ki jih ima primerno temu živel, škoda.
ODGOVORI
3 1
bandit1
29. 09. 2025 15.06
+1
Dobro za špricer bo ostalo.
ODGOVORI
2 1
