Pogačar ubranil mavrično majico, za zmago pa prejel (le) 8000 evrov

Za 26-letnega Tadeja Pogačarja je to že tretja članska kolajna na svetovnih prvenstvih – bron iz Glasgowa 2023 ter zlati kolajni iz Züricha 2024 in Kigalija. Skupno je to že peta slovenska članska medalja na cestnih SP. Pred njim sta do odličij prišla še Primož Roglič (srebro v vožnji na čas, Bergen 2017) in Andrej Hauptman (bron, Lizbona 2001).

Pogačar je lani postal prvi Slovenec z zlatom v cestnem kolesarstvu, zdaj pa je postal šele osmi kolesar v zgodovini, ki mu je uspelo ubraniti mavrično majico. Nazadnje je ta dosežek uspel Francozu Julianu Alaphilippu .

Čeprav kolesarske nagrade nikoli niso bile glavni vir zaslužka tekmovalcev – tega večinoma predstavljajo bogate klubske in sponzorske pogodbe – pa številke, ki jih podeljuje Mednarodna kolesarska zveza (UCI), marsikoga presenetijo.

Za zlato medaljo je Pogačar v Ruandi prejel 8000 evrov. Srebrni Remco Evenepoel je dobil polovico manj, 4000 evrov, bronasti Ben Healy pa 2000 evrov. Po nepisanem pravilu pa se nagrade v kolesarstvu delijo med vse člane ekipe.

Slovenska reprezentanca še nikoli ni bila tako številčna: ob Pogačarju so slovenske barve v Kigaliju branili še Domen Novak, Matej Mohorič, Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Jaka Primožič in Matic Žumer.