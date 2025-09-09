Pogačar z zvezdniško zasedbo v lov na ubranitev mavrične majice

Kot omenjeno bo v vožnji na čas (40,6 km) visoko uvrstitev na zahtevni trasi lovil le Pogačar, ki bo prvi favorit za kasnejšo cestno dirko na zelo razgibani in 267,5 km dolgi trasi.

Na seznamu ni Jana Tratnika, ki se po poškodbi kolena še vrača v tekmovalni pogon in ni pripravljen na daljše in zahtevne preizkušnje.

Na članski dirki bo startala deveterica, saj bo Pogačar branil naslov svetovnega prvaka iz Züricha. Ob Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču bodo to še Matej Mohorič , ki je izpustil lansko SP zaradi poškodbe, Domen Novak , Luka Mezgec , Gal Glivar , Matevž Govekar , Jaka Primožič in Matic Žumer .

Članice bo zastopala le Urška Žigart, ki bo nastopila tako v vožnji na čas kot na cestni dirki. "Kandidatki za nastop sta bili tudi Eugenia Bujak in Špela Kern, a pred svetovnim prvenstvom nista v idealni formi. Bujak se po padcu na ženski dirki po Franciji ni uspela zadovoljivo pripraviti, njenim karakteristikam pa ne ustreza niti konfiguracija proge. Tudi priprave Špele Kern je oviral hujši padec," so dodali z zveze.

Med mlajšimi članicami Slovenija letos ne bo imela predstavnic, mlajše člane pa bo zastopala peterica na čelu z Jakobom Omrzelom. Ob njem bodo nastopili še Erazem Valjavec, Anže Ravbar, Jaka Marolt in Nejc Komac.

V mladinskih konkurencah bodo Slovenijo zastopali trije mladinci in ena mladinka.

"Ekipe so bile sestavljene s pogledom na trenutno formo, zdravstveno stanje in motiviranost ter glede na karakteristike zahtevne trase. Odpravo na svetovno prvenstvo zaznamujejo izredno zahtevna logistika in visoki stroški," so zapisali v izjavi za javnost.

Vožnja na čas bo na sporedu 21. septembra, program cestnih dirk pa se začne 26. septembra z dirkama mladincev in mlajših članov. Dan kasneje bodo tekmovale mladinke in članice, prvenstvo pa se bo končalo z moško cestno dirko 28. septembra.