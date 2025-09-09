Svetli način
Pogačar z zvezdniško zasedbo v lov na ubranitev mavrične majice

Ljubljana, 09. 09. 2025 15.18 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Kolesarska zveza Slovenije je danes objavila sestavo reprezentanc za nastop na svetovnem prvenstvu v Kigaliju v Ruandi, ki bo na sporedu med 21. in 28. septembrom. Tadej Pogačar bo nastopil tako v vožnji na čas kot na cestni dirki, v ekipi bo tudi drugi slovenski as Primož Roglič. Skupaj bo slovensko reprezentanco v Ruandi zastopalo 19 kolesarjev in kolesark.

Tadej Pogačar bo prvi adut slovenske zasedbe.
Tadej Pogačar bo prvi adut slovenske zasedbe. FOTO: AP

Na članski dirki bo startala deveterica, saj bo Pogačar branil naslov svetovnega prvaka iz Züricha. Ob Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču bodo to še Matej Mohorič, ki je izpustil lansko SP zaradi poškodbe, Domen Novak, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevž Govekar, Jaka Primožič in Matic Žumer.

Na seznamu ni Jana Tratnika, ki se po poškodbi kolena še vrača v tekmovalni pogon in ni pripravljen na daljše in zahtevne preizkušnje.

Kot omenjeno bo v vožnji na čas (40,6 km) visoko uvrstitev na zahtevni trasi lovil le Pogačar, ki bo prvi favorit za kasnejšo cestno dirko na zelo razgibani in 267,5 km dolgi trasi.

Urška Žigart bo edina slovenska predstavnica.
Urška Žigart bo edina slovenska predstavnica. FOTO: Profimeda

Članice bo zastopala le Urška Žigart, ki bo nastopila tako v vožnji na čas kot na cestni dirki. "Kandidatki za nastop sta bili tudi Eugenia Bujak in Špela Kern, a pred svetovnim prvenstvom nista v idealni formi. Bujak se po padcu na ženski dirki po Franciji ni uspela zadovoljivo pripraviti, njenim karakteristikam pa ne ustreza niti konfiguracija proge. Tudi priprave Špele Kern je oviral hujši padec," so dodali z zveze.

Med mlajšimi članicami Slovenija letos ne bo imela predstavnic, mlajše člane pa bo zastopala peterica na čelu z Jakobom Omrzelom. Ob njem bodo nastopili še Erazem Valjavec, Anže Ravbar, Jaka Marolt in Nejc Komac.

V mladinskih konkurencah bodo Slovenijo zastopali trije mladinci in ena mladinka.

"Ekipe so bile sestavljene s pogledom na trenutno formo, zdravstveno stanje in motiviranost ter glede na karakteristike zahtevne trase. Odpravo na svetovno prvenstvo zaznamujejo izredno zahtevna logistika in visoki stroški," so zapisali v izjavi za javnost.

Vožnja na čas bo na sporedu 21. septembra, program cestnih dirk pa se začne 26. septembra z dirkama mladincev in mlajših članov. Dan kasneje bodo tekmovale mladinke in članice, prvenstvo pa se bo končalo z moško cestno dirko 28. septembra.

* Slovenska reprezentanca na svetovnem prvenstvu:

- člani (9):

Tadej Pogačar (vožnja na čas)

Primož Roglič

Matej Mohorič

Domen Novak

Luka Mezgec

Matevž Govekar

Gal Glivar

Jaka Primožič

Matic Žumer

- članice (1):

Urška Žigart (vožnja na čas)

- mlajši člani (5):

Jakob Omrzel

Erazem Valjavec

Anže Ravbar

Jaka Marolt (vožnja na čas)

Nejc Komac (vožnja na čas)

- mladinci (3):

Vanja Kuntarič Žibert (vožnja na čas)

Bastian Petrič (vožnja na čas)

Gal Stare

- mladinke (1):

Eva Terpin

