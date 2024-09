Pogačar za Gazzetto pred odhodom v Kanado: Še je prostor za izboljšave

OGLAS

Tadej Pogačar je med glavnimi favoriti za rožnato majico. FOTO: AP icon-expand

Slovenski as ni tekmoval vse od 21. julija, po zmagah na Giru in Touru je izpustil olimpijske igre. Kot sam pravi v pogovoru za Gazzetto dello Sport, se ne spomni, kdaj je imel nazadnje tako poletje, kot ga je imel letos. Pravi, da si je nabral dobro osnovo za zadnji del sezone, v katerem bo napadel mavrično majico. "Dobro sem se spočil, dobro sem treniral in lahko rečem, da sem v dobrem stanju. Moj cilj je zmaga na svetovnem prvenstvu. Ne vem več, koliko grand tourov sva s Primožem (Rogličem, op. STA) osvojila, toda svetovni prvak Slovenec še ni bil. Upam, da se bo to letos spremenilo," je svojo željo v pogovoru za Gazzetto izpostavil trikratni zmagovalec Toura, ki bi z zmago na svetovnem prvenstvu postal tretji kolesar, ki je dobil obe največji večdnevni dirki in osvojil še naslov svetovnega prvaka. Pred tem je tak dosežek uspel Eddyju Merckxu (1974) in Stephenu Rochu (1987).

Priznal je, da mu je proga v Zürichu všeč in da je primerna za njegov agresiven način dirkanja. "Proga je težka, a ne super težka. A kolesarji so tisti, ki naredijo dirko. Lani so ljudje mislili, da se bo svetovno prvenstvo v Glasgowu končalo s sprintom, a se to ni zgodilo. Letos je bolj primerna za gorske specialiste, za agresivne kolesarje. Skupaj z nekaj tehničnimi deli je idealna za svetovno prvenstvo," meni slovenski šampion, ki je razmišljal tudi o svojih tekmecih. "Če bo Mathieu van der Poel v odlični formi, bi se lahko boril za zmago in presenetil. Proga bi bila popolna za Wouta van Aerta, škoda je, da zaradi poškodbe ne bo dirkal. Potem je tu Remco Evenepoel, ki je tako kot jaz je zelo vsestranski kolesar in lahko zmaga na vsakem terenu," je spregovoril o nekaterih favoritih bližnjega prvenstva.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Še pred svetovnim prvenstvom bo nastopil na petkovi VN Quebeca in nedeljski VN Montreala, slednjo je leta 2022 že dobil. V ekipi UAE Emirates bodo v Quebecu in Montrealu, mestu, kjer bo svetovno prvenstvo leta 2026, poleg njega še Tim Wellens, Juan Ayuso, omenjata se kot alternativna kapetana, Igor Arrieta, Finn Fisher-Black in Rafal Majka. "Dirki nestrpno pričakujem. To je čudovit del sveta za vožnjo s kolesom, nanj imam lepe spomine. Kot vedno bosta dirki na visoki ravni, zmagati ne bo lahko. Jaz želim le uživati, za mano je odlična sezona, lahko sem zadovoljen s tem, kar sem letos dosegel, karkoli drugega bo bonus," trdi Pogačar, ki je prepričan, da je letos storil korak naprej v svojih predstavah.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči