Kolesarstvo

Pogačar za uvod sezone lovi rekordno četrto zmago v Sieni

Siena, 07. 03. 2026 09.25 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA
Tadej Pogačar

Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo sezono 2026 začel na današnji klasiki Strade Bianche po makadamskih cestah v okolici Siene. Lovil bo rekordno četrto zmago, ob njem pa bodo na startu še trije Slovenci, njegov ekipni kolega pri UAE Team Emirates-XRG Domen Novak, Matej Mohorič in Gal Glivar.

Izjemno priljubljena preizkušnja po toskanskih makadamskih odsekih se bo začela ob 11.45 in končala malce pred 17. uro. Dolga bo 203 km, na njej pa bodo morali kolesarji premagati 3500 višinskih metrov.

Trase klasike Strade Bianche
Trase klasike Strade Bianche
FOTO: strade-bianche.it

Nesporni favorit je 27-letni Tadej Pogačar, vse od septembra 2021 prvi kolesar svetovne lestvice in dvakratni zaporedni svetovni prvak. Slovenski as je v Sieni slavil v letih 2022, 2024 in 2025, s čimer si rekord po številu zmag deli s Švicarjem Fabianom Cancellaro. Zaradi treh zmag imata oba po sebi poimenovanega enega izmed sektorjev.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

Pogačar se bo tekmovalno prvič po svojem odseku (Colle Pinzuto) peljal dobrih 50 km pred ciljem, nato pa še slabih 20 km pred koncem. Lani je prav na tem odseku okoli 19 km pred ciljem pospešil in se na poti do tretje zmage otresel Britanca Toma Pidcocka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zmagovalec leta 2023 bo med glavnimi kandidati za visoko uvrstitev tudi letos, ob njem so to še Belgijec Wout Van Aert, Francoza Paul Seixas in Romain Gregoire, Irec Ben Healy, Američan Matteo Jorgenson in nekateri drugi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) se je na Strade Bianche doslej dvakrat uvrstil v najboljšo deseterico, najvišje je bil pred dvema letoma, ko je bil peti. Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) je lani debitiral na toskanskem makadamu, a dirke ni končal, medtem ko bo Domen Novak v prvi vrsti delal za Pogačarja in drugo močno orožje emiratov, Mehičana Isaaca del Tora.

Pogačar začenja sezono, v kateri bo (znova) lovil zgodovino

KOMENTARJI1

motorist_mb
07. 03. 2026 10.47
Ja nič pubec ponovit lansko sezono,srečno 💪
bibaleze
