Pogačar za uvod sezone lovi rekordno četrto zmago v Sieni

Izjemno priljubljena preizkušnja po toskanskih makadamskih odsekih se bo začela ob 11.45 in končala malce pred 17. uro. Dolga bo 203 km, na njej pa bodo morali kolesarji premagati 3500 višinskih metrov.

Trase klasike Strade Bianche FOTO: strade-bianche.it

Nesporni favorit je 27-letni Tadej Pogačar, vse od septembra 2021 prvi kolesar svetovne lestvice in dvakratni zaporedni svetovni prvak. Slovenski as je v Sieni slavil v letih 2022, 2024 in 2025, s čimer si rekord po številu zmag deli s Švicarjem Fabianom Cancellaro. Zaradi treh zmag imata oba po sebi poimenovanega enega izmed sektorjev.

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

Pogačar se bo tekmovalno prvič po svojem odseku (Colle Pinzuto) peljal dobrih 50 km pred ciljem, nato pa še slabih 20 km pred koncem. Lani je prav na tem odseku okoli 19 km pred ciljem pospešil in se na poti do tretje zmage otresel Britanca Toma Pidcocka.

Zmagovalec leta 2023 bo med glavnimi kandidati za visoko uvrstitev tudi letos, ob njem so to še Belgijec Wout Van Aert, Francoza Paul Seixas in Romain Gregoire, Irec Ben Healy, Američan Matteo Jorgenson in nekateri drugi.

