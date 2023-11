Pogačar za zmago na kriteriju Saitama v ciljnem sprintu ugnal Kussa

Tadej Pogačar je ob koncu sezone v svojo zbirko dodal še zmago na kriteriju Saitama. Na Japonskem je slovenski kolesarski as, ki se po koncu sezone poslavlja od bele majice, ki označuje najboljšega mladega kolesarja, uprizoril novo odlično predstavo in v ciljnem sprintu ugnal letošnjega zmagovalca dirke po Španiji (Vuelte) Seppa Kussa.

Na 59,5-kilometrski dirki v deželi vzhajajočega sonca, kjer so morali kolesarji odpeljati 17 tri in pol kilometrskih krogov, je startalo 51 kolesarjev, tudi nekaterih najboljših s svetovne lestvice UCI, kot so Sepp Kuss, Christophe Laporte (oba Jumbo–Visma), Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Mark Cavendish, Chris Froome, Peter Sagan (vsi trije Legend Team) in Giulio Ciccone (Lidl–Trek). Poleg Tadej Pogačarja sta slovenske barve zastopala še Jan Tratnik (Jumbo Visma) in Matevž Govekar (Bahrain Victorious).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Že pred startom, dirke, ki služi tudi kot promocija za dirko po Franciji, je bil med glavnimi favoriti za končno zmago kolesar s Klanca pri Komendi. Vseskozi je držal priključek z najboljšimi, da bi po približno uri in 20 minut kolesarjenja prišel v položaj, iz katerega lahko napade zmago. In to se je tudi zgodilo, dva kroga pred koncem sta se Pogačar in Kuss odlepila od veterana Sagana in se podala v medsebojni boj za končno zmago. Približno 350 metrov pred ciljem je Kuss začel s sprintom, vendar ni bil kos Pogačarju, ki je znova pokazal moč v svojih nogah. Sagan je v cilj pripeljal kot tretji, Cavendish, ki je dobil tudi tri izmed štirih vmesnih sprintov, pa je kot prvi kolesar pelotona zasedel četrto mesto.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Za mano je izjemen dan, užival sem v neverjetnem vzdušju na Japonskem. Zmagati danes je bilo nekaj izjemnega. Proga je bila zabavna, levo, desno, skozi areno, nekaj vzpona skozi tunel in veliko sprintov. Dobra proga. Zahvaljujoč navijačem in vzdušju zdaj lahko govorim o tem, da sem bil priča morda celo najboljšemu vzdušju doslej. Všeč mi je Japonska, Saitama. Ne bom pozabil teh trenutkov," je po zmagi povedal priljubljeni Pogi in se dotaknil tudi dejstva, da je bila to njegova zadnja dirka v beli majici najboljšega mladega kolesarja: "Rasel sem z belo majico zadnjih pet let, a prišel je čas, da se poslovim od nje. Lepo je bilo začeti športno pot v belem."

icon-expand Tadej Pogačar je 'prerastel' belo majico FOTO: AP

"Vedel sem, da bo v nekem trenutku poskusil z napadom, zato sem ga ves čas želel držati pod kontrolo. Bil sem dovolj dober, da sem držal njegov tempo, v zadnjih krogih pa sva morala res poganjati, da sva se odlepila od Sagana in peloton. Na koncu je odločil sprint, kjer je imel Tadej več moči v nogah," je po eni izmed zadnjih dirk sezone kolesar Jumbo-Visma, ki je svoj največji uspeh v karieri dosegel pred kratkim, ko je slavil na dirki po Španiji.