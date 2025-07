Pogačar: Zabavamo se na kolesu in odlično sodelujemo

Druga etapa kolesaraske Dirke po Franciji se je začela v hitrem ritmu in z nekaj poskusi pobegov, a glavnina ni dopustila večjih presenečenj. Ključni trenutki so prišli v zadnjih kilometrih, ko so zaporedni klanci razredčili skupino. V ospredju so ostali najmočnejši, ki so narekovali visok ritem, na koncu pa je o zmagovalcu odločal sprint manjše skupine. Mathieu van der Poel je izbral pravi trenutek in z močnim zaključkom ugnal tekmece. Tadej Pogačar mu je sicer poskušal slediti, a tokrat ni imel pravega odgovora.