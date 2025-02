Pogačar: Zadovoljen sem s hitrostjo in nogami

" Na taki progi, na tako hitrem kronometru, je težko premagati Tarlinga in Bisseggerja, ki na takih trasah letita. Sem pa zadovoljen s hitrostjo in nogami ," je bil dobre volje Tadej Pogačar , ki je po svoji želji tako kot večina najboljših startal na začetku, ko so bili vetrovni pogoji boljši kot na koncu. Preostala dva Slovenca, ki imata na dirki vlogi pomočnikov, sta zagotovo tudi nekoliko varčevala z močmi.

Prehitela sta ga le specialista za to kolesarsko disciplino, prvi favorit, 21-letni Britanec Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) in Švicar Stefan Bissegger . Slednji je bil od Slovenca, kolesarja domače ekipe UAE, ki mu trasa zagotovo ni ustrezala, hitrejši za pet sekund.

Luka Mezgec je z zaostankom minute in 43 sekund zasedel 86., Pogačarjev pomočnik Domen Novak pa z zaostankom dveh minut in 16 sekund 118. mesto. Od kolesarjev, ki bi lahko dirko dobili, je bil dvakratnemu zmagovalcu dirke in aktualnemu svetovnemu prvaku v vožnji na čas najbližje Avstralec Jay Vine, z zaostankom 21 sekund je zasedel četrto mesto, a ker je njegov moštveni kolega, bo zagotovo imel v nadaljevanju dirke drugačne zadolžitve. Boj za skupno zmago bi zanj prišel v poštev le, če bi njegov kapetan imel smolo ali če ne bi bil razpoložen, kar pa je glede na do zdaj videno malo verjetno.