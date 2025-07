Pogačar zahteva več spoštovanja iz tabora Visme, Nizozemci pa se delajo 'Francoza'

Sprinterski etapi, ki naj bi bili vsaj na papirju manj stresni in odločilni v boju za skupno zmago na letošnjem Touru, sta kot nalašč za "polnjenje kozarcev s kislimi kumaricami". Že vrabci na veji čivkajo, da se rumeni Tadej Pogačar ne bo dal ugnati v kozji rog z manevri, ki jih ves čas proizvajajo člani "osovražene" nizozemske ekipe Visma-Lease a Bike.

Zaplet z bidonom, ko je član čebel Matteo Jorgensen kar po čez in mimo Tadeja Pogačarja skušal seči po osvežilnem napitku, Slovenec pa mu je to onemogočil, polni novinarske stolpce med, na prvi pogled, mirnima sprinterskima etapama na Touru.

To se pogosto dogaja. Na okrepčilnih postajah pridejo pred tebe, kot da so edini, ki želijo bidon. Moraš biti potrpežljiv in ostati v vrsti za kolesi. Treba je spoštovati vse. Tadej Pogačar

Vse to pred ponedeljkovo eksplozijo, ko je na vrsti prva prava gorska etapa. Da je vse vedno dovolj ogreto in da se 26-letnemu Slovencu nikakor ne olajšuje delo v boju za končni naslov na Touru, ki bi bil že četrti v karieri, skrbi predvsem kontroverzni prvi koperativec nizozemske ekipe Visma-Lease a Bike Grischa Niermann.

Nemec je "zrelativiziral" bližnje srečanje Američana Mattea Jorgensena in Slovenca Tadeja Pogačarja pri postojanki z okrepčili ...

"Nič takega, povsem običajen dan na Touru. takšne stvari se dogajajo. Da Pogačar zahteva več spoštovanja s strani naše ekipe? Ne vem, lahko bi rekli tudi obratno. Tudi mi zahtevamo več spoštovanja s strani konkurence, tu mislim predvsem na Pogačarja," je nizozemskim novinarjem hitel pripovedovati Niermann in zanikal vse namige, da naj bi "čebele", kot pravijo nizozemski ekipi, na vse načine skušale zmesti Pogačarja.

"Veliko se dogaja v pelotonu, večina stvari je sprejemljivih in dovoljenih, a zdi se, da se je "vojna" med Pogačarjem in nizozemsko ekipo šele dobro začela. Veselo bo še do konca letošnjega Toura," pa je prepričan ugledni italijanski športni časnik Gazzetta Dello Sport.