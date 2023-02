Pogačar zanesljivo dobil prvo (zahtevno) etapo na dirki po Andaluziji

Ta se je zgodil na zadnjem od petih kategoriziranih vzponov, trije so bili prve kategorije. Pred tem so napad Slovenca pripravljali njegovi pomočniki na čelu s Poljakom Rafalom Majko . Konkurenti so vedeli, kaj se bo zgodilo, a 12,4 kilometra pred ciljem na pospešek Pogačarja niso mogli odgovoriti. Z nekaj zamude se mu je sicer pridružil Buitrago, a v njegovem ritmu zdržal le kakšnih 400 metrov.

Uvidel je, da njegovega napada ne bo zdržal, zato je počakal na zasledovalce, med katerimi je imel nekaj smole Enric Mas, ki je zaostal zaradi okvare in je zato etapo končal v drugi zasledovalni skupini, v kateri so bili odlični hribolazci, kot so Tao Geoghegan Hart, Pavel Sivakov, Damiano Caruso in Jack Haig.

Pogačar je bil nato odličen tudi v spustu, na krajšem zadnjem vzponu pa mu ni bilo treba trošiti moči, imel je dovolj časa, da z navdušenimi gledalci proslavi svojo 48. zmago v karieri in po dirki Clasica Jaen Paraiso Interior drugo v sezoni. Na obeh je v cilj prišel sam, kar dobro kaže na odlično formo tekmovalca, ki je sicer spremenil načrt začetka sezone. To bi po prvotnem razporedu moral začeti na dirki po Združenih arabskih emiratih, na kateri bi branil zmago.

Od Slovencev na dirki kategorije Pro 2 nastopa še Matej Mohorič. Kolesar ekipe Bahrain Victorious se je dolgo držal v ospredju, a na zadnjem vzponu ni zmogel ritma najboljših, zagotovo je imel v odlični ekipi tudi drugačne zadolžitve.

Tudi druga etapa, na kateri bo dvakratni zmagovalec Toura branil rumeno majico, ne bo lahka, tako kot prva se bo končala na krajšem, toda strmem vzponu.