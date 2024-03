Pogačar tokrat zaprt v sprintu, a komaj čaka na nove vzpone: Zelo se veselim etape

V seštevku namreč zaradi ne ravno najtežje trase ni prišlo do sprememb. Tadej Pogačar ima dve etapi pred koncem še naprej 2:27 minute naskoka pred Špancem Mikelom Lando (Soudal-Quick Step) in 2:55 pred Rusom Aleksandrom Vlasovom (Bora-hansgrohe). Kolesarji so morali v današnji etapi premagati dva kategorizirana vzpona, zadnjega so prek vrha prečkali 30 km pred ciljem, kar je omogočilo nekaterim sprinterjem, da so se pred koncem vrnili v glavnino.