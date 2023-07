Pogačar: Zdaj poznam svoje meje, naša motivacija pa je zelo visoka

Tadej Pogačar tokrat ni imel svojega dne na Touru in je moral po koncu pete etape priznati premoč lanskemu zmagovalcu Jonasu Vingegaardu.

"Dan ni bil tako zahteven, le Jonas je bil na klancu zelo hiter. Malce sem izgubil noge v zadnjih 500 m, zadnjem kilometru klanca," je za kolesarski portal GCN in Eurosport dejal 24-letni Pogačar. "Sicer sem dobro, zato upam, da se bom na kolesu počutil bolje, ko bo spet šlo na vso moč," je še o počutju dejal kolesar s Klanca pri Komendi.

Dogajanje v etapi je bilo ves čas razburljivo. Po hitrem začetku je nato zbežala skupina kar 36 kolesarjev, zaradi česar je bilo težko nadzorovati položaj v etapi. "Bilo je kar vihravo čez manjše klance, saj so vsi želeli biti v begu. V enem trenutku nismo mogli pokriti razlike in ušla je velika skupina kolesarjev. To ni bilo najboljše, a še vedno smo narekovali ritem. Vseeno je Hindley vzel rumeno majico, sami pa smo upali na boljše stanje na zadnjem vzponu," je razložil Pogačar.

Dvakratni zmagovalec Toura (2020, 2021) upa na boljše nadaljevanje, saj je kljub temu v dobrem stanju. "Zdaj poznam svoje meje, naša motivacija pa je zelo visoka. Zdaj lahko gremo močneje iz dneva v dan," se v boju za rumeno majico ni predal Pogačar.