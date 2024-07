Pogačar že 148 zaporednih tednov na vrhu lestvice Ucija

OGLAS

Tadej Pogačar je vodilni na lestvici nepretrgoma vse od 28. septembra 2021, od takrat pa je nanizal 148 zaporednih tednov na vrhu. Skupaj v karieri že 158 in je tudi v tem pogledu na večnem seznamu daleč pred tekmeci. Na posodobljeni lestvici Ucija petindvajsetletni slovenski as po nastopih na Dirki po Franciji, kjer je slavil skupno zmago, dobil šest etap in kar 19 dni nosil rumeno majico vodilnega, je zdaj pri 10.928 točkah. Zgolj na dirki po Franciji je zbral 3610 točk in tako nadgradil lanske točke s Toura, ki so se mu po današnjem dnevu črtale.

Uci lestvice z dne 23.7.2024 FOTO: Posnetek zaslona icon-expand

Tudi zaradi ostalih prepričljivih predstav v prvem delu sezone, zmaga na Strade Bianche, tretje mesto na Milano–Sanremo, slavje na dirki po Kataloniji, Liege–Bastogne–Liegeu in Giru ima več kot 5000 točk naskoka pred prvim zasledovalcem, Belgijcem Remcom Evenepoelom (5904,57 točke). Štiriindvajsetletni Belgijec, ki vozi za ekipo Soudal Quick-Step, je dirko po Franciji končal na tretjem mestu in na lestvici napredoval za štiri mesta, saj je bil to njegov prvi nastop na francoski pentlji. Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), zmagovalec Toura v letih 2022 in 2023, je po skupno drugem mestu zdrsnil za eno mesto in je zdaj tretji.

Drugi slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je kljub padcu in odstopu napredoval za dve mesti in je zdaj šesti, potem ko lani na Touru ni nastopil. Od ostalih Slovencev je 14 mest izgubil Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in je zdaj 38., Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) je napredoval na 103. mesto, peti najboljši Slovenec pa je član razvojne ekipe UAE Team Emirates Gal Glivar na 341. mestu. Med najboljšimi 500 sta še Luka Mezgec (Jayco AlUla) na 388. in Jaka Primožič (Hrinkow Advarics) na 494. mestu.

Primož Roglič na Ucijevi lestvici zaseda 6. mesto. FOTO: AP icon-expand

Najboljše Slovence v naslednjih desetih dneh čakajo nastopi na olimpijskih igrah, kjer pa ne bo Pogačarja. Ta se bo osredotočil na konec sezone, ko ga čakata svetovno prvenstvo in dirka po Lombardiji. V ekipi za cestno dirko na OI v Parizu 3. avgusta so tako Mohorič, Mezgec, Domen Novak (UAE Team Emirates) in Tratnik, ki bo Slovenijo zastopal tudi v vožnji na čas že to soboto.

Po seštevku držav se je Slovenija utrdila na drugem mestu in ima 17.986 točk. Vodilna Belgija je v seštevku osmih najboljših kolesarjev pri 24.147 točkah. Tretja je po novem Španija, ki je prehitela četrto Dansko. Pri ženskah je na vrhu še naprej Belgijka Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) pred ekipnima kolegicama, Nizozemkama Demi Vollering in Loreno Wiebes. Od Slovenk je edina med najboljših 100 Urška Žigart (Liv AlUla Jayco), ki je 99. Sledita ji udeleženki olimpijskih iger Eugenia Bujak (UAE Team ADQ) in Urša Pintar (BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo) na 161. oziroma 232. mestu.

Tadej Pogačar in Urška Žigart sta najboljša Slovenca na Ucijevi lestvici. FOTO: Luka Kotnik icon-expand