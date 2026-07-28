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Kolesarstvo

Pogačar že letos na Vuelto?

Ljubljana, 28. 07. 2026 08.16 pred 1 uro 2 min branja 16

Avtor:
J.B.
Tadej Pogačar

Po končani dirki po Franciji, ki jo je še petič v karieri dobil Tadej Pogačar, se v kolesarskem svetu vse bolj šušlja, da bi utegnil slovenski šampion že letos tekmovati tudi na dirki po Španiji. Na Vuelti se je Pogačar doslej preizkušal zgolj leta 2019, ko je s tretjim mestom v skupnem seštevku napovedal bleščečo kariero.

Tadeja Pogačarja so vprašanja o morebitnem nastopu na Vuelti spremljala že drugo polovico Toura, ko je bilo ob veliki prednosti bolj ali manj že jasno, da bo v Pariz znova prikolesaril v rumenem.

Čeprav govoric nikoli ni potrdil, jih tudi ni zanikal, kar daje slutiti, da ga nastop v Španiji še kako zanima. Vsaj tako so prepričani nekateri svetovni mediji. Italijanska La Gazzetta dello Sport je tako poročala, da Pogačarja od nastopa na Vuelti loči le še uradna potrditev.

Tadej Pogačar na letošnjem Touru (znova) ni imel prave konkurence.
Tadej Pogačar na letošnjem Touru (znova) ni imel prave konkurence.
FOTO: Profimedia

Domen Novak, sicer Pogačarjev pomočnik pri ekipi UAE Emirates - XRG, je v podkastu Radia Slovenija dejal, da se čaka na "zadnjo odločitev", pri čemer bo odločilno, kakšne posledice bo na njem pustil minuli Tour.

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Zanimive so bile tudi besede za mnoge najboljšega kolesarja v zgodovini Eddyja Merckxa, ki ne dvomi, da lahko Pogačar v eni sezoni osvoji celo vse tri največje etapne dirke. Lani mu je kot prvemu po skoraj 30 letih uspelo povezati Giro in Tour.

"Če bodo razmere prave in bo v pravi formi, potem je mogoče vse. Giro je maja, potem ima skoraj dva meseca do Toura, potem pa še dva meseca do Vuelte. Potreboval bo izjemno močno ekipo in dobre pomočnike, ki bodo morali poskrbeti, da bodo nadzorovali vse tri dirke," je dejal legendarni Belgijec, ki ne dvomi: "Če komu lahko to uspe, potem lahko Pogačarju."

Tadej Pogačar je na Vuelti pred sedmimi leti osvojil tretje mesto.
Tadej Pogačar je na Vuelti pred sedmimi leti osvojil tretje mesto.
FOTO: AP

Pogačar se je prav na Vuelti izstrelil med glavne kolesarske zvezdnike, ko je leta 2019 kot 20-letni mladenič zaostal le za Primožem Rogličem in Alejandrom Valverdejem, pri čemer je vknjižil še tri etapne zmage. Prav Vuelta je edina od tritedenskih dirk, ki mu še manjka v izjemnem zbiru zmag. 

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KOMENTARJI16

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SLOVENSKI CHATGPT
28. 07. 2026 09.32
Letos se mu ne izplaca. Na Vuelto bo sel, ko bo napadel cilj - tri tritedenske v eni sezoni.
Odgovori
0 0
Podlesničar
28. 07. 2026 09.23
Le hitro po vuelto, ker šušlja se še marsikaj drugega, kar ga lahko stane vseh lovorik 😬
Odgovori
-3
0 3
ptuj.si
28. 07. 2026 09.30
Kaj se šušlja? Povej nam veliko mojster.
Odgovori
0 0
televizija2000
28. 07. 2026 09.21
Mercx
Odgovori
-1
0 1
televizija2000
28. 07. 2026 09.21
Mercy je največji
Odgovori
-3
0 3
Malo_sutra
28. 07. 2026 09.21
Kaj še letos? kdaj pa?
Odgovori
+0
1 1
televizija2000
28. 07. 2026 09.20
Bomo videli
Odgovori
0 0
Belištumf
28. 07. 2026 09.11
Pohvalno tudi koliko da za otroke, ima svoj klub..itd.
Odgovori
+0
2 2
Podlesničar
28. 07. 2026 09.21
On ne da nič, dobi pa sponzorje...
Odgovori
+1
2 1
Malo_sutra
28. 07. 2026 09.35
premalo koliko vzema.
Odgovori
+1
1 0
Belištumf
28. 07. 2026 09.09
Najvecji Slovenski, Evropski in svetovni kolesar...v zgodovini.
Odgovori
+3
3 0
Uporabnik1842130
28. 07. 2026 08.57
Zdej bo vik in krik, ker bo roglič spet praznih rok zakljucu sezono
Odgovori
+2
5 3
Podlesničar
28. 07. 2026 09.22
Roglič ne bo niti med 3 na vuelti... brez kemije pač ne gre.
Odgovori
+0
1 1
Belištumf
28. 07. 2026 08.53
Šel bo in zmagal, ker je Goat.
Odgovori
+1
4 3
ptuj.si
28. 07. 2026 08.45
Bo šel Pogačar na vuelto ali pa ne, v vsakem primeru Rogla nima šans. Še v svoji ekipi je šele na 3. Mestu.
Odgovori
+6
6 0
hojladri123
28. 07. 2026 08.42
Spet bo polovica Slovencev jezna nanj ker kao ne pusti Rogliču te Vuelte...
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+4
7 3
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