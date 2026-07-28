Pogačar že letos na Vuelto?

Tadeja Pogačarja so vprašanja o morebitnem nastopu na Vuelti spremljala že drugo polovico Toura, ko je bilo ob veliki prednosti bolj ali manj že jasno, da bo v Pariz znova prikolesaril v rumenem. Čeprav govoric nikoli ni potrdil, jih tudi ni zanikal, kar daje slutiti, da ga nastop v Španiji še kako zanima. Vsaj tako so prepričani nekateri svetovni mediji. Italijanska La Gazzetta dello Sport je tako poročala, da Pogačarja od nastopa na Vuelti loči le še uradna potrditev.

Tadej Pogačar na letošnjem Touru (znova) ni imel prave konkurence. FOTO: Profimedia

Domen Novak, sicer Pogačarjev pomočnik pri ekipi UAE Emirates - XRG, je v podkastu Radia Slovenija dejal, da se čaka na "zadnjo odločitev", pri čemer bo odločilno, kakšne posledice bo na njem pustil minuli Tour.

Merckx prepričan: Pogačar lahko napade trojček

Zanimive so bile tudi besede za mnoge najboljšega kolesarja v zgodovini Eddyja Merckxa, ki ne dvomi, da lahko Pogačar v eni sezoni osvoji celo vse tri največje etapne dirke. Lani mu je kot prvemu po skoraj 30 letih uspelo povezati Giro in Tour. "Če bodo razmere prave in bo v pravi formi, potem je mogoče vse. Giro je maja, potem ima skoraj dva meseca do Toura, potem pa še dva meseca do Vuelte. Potreboval bo izjemno močno ekipo in dobre pomočnike, ki bodo morali poskrbeti, da bodo nadzorovali vse tri dirke," je dejal legendarni Belgijec, ki ne dvomi: "Če komu lahko to uspe, potem lahko Pogačarju."

Tadej Pogačar je na Vuelti pred sedmimi leti osvojil tretje mesto. FOTO: AP