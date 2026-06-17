Pogačar že na prvi etapi dirke po Švici zasledovalcem ubežal na minuto in pol

Glavnino, ki jo je 82 kilometrov pred ciljem raztrgal padec, je ujela Beullensa in se vse bolj približevala tudi vodilnemu Dversnesu. V glavnini je postajalo vse bolj vroče in manjša skupinica je poskusila z napadom: Tadeju Pogačarju so se pridružili Brandon McNulty , Matthew Riccitello , Andrea Bagioli , Paul Double , Magnus Cort .

Razgibano prvo etapo s štirimi kategoriziranimi klanci sta spredaj začela ubežnika Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility) in Cedric Beullens (Lotto-Intermarche). Ko je glavnina začela topiti njuno prednost, je Dversnes na prvem vzponu napadel in Beullensa pustil za seboj.

Pogačar ni izgubljal časa in se več kot 70 kilometrov pred ciljem otresel zasledovalcev. V ospredju se je pridružil ubežniku Dversnesu, ki pa ni mogel držati stika z izjemnim Slovencem. Ta je le še stopnjeval tempo, 65 kilometrov pred ciljno črto je imel že 45 sekund prednosti.

Na vrhu gre pričakovati eksplozivne kolesarje za krajše klance in najboljše hribolazce. Tadej Pogačar je ob Nizozemcu Mathieuju van der Poelu glavni favorit, tudi Primož Roglič bi lahko ob dobri formi mešal štrene na čelu dirke.

Pogačar je obenem izrazit favorit za skupno zmago, potem ko je končal dolge višinske priprave v Španiji pred julijsko francosko pentljo.

Tudi Roglič, ki bo oktobra praznoval 37 let, bo prvič dirkal po Švici, tako kot Pogačarju pa mu preizkušnja po deželi čokolade manjka v zbirki zmag na sedmih največjih etapnih dirkah. Pogačarju ob tem manjka še kljukica po Baskiji.

Prva od petih etap se bo začela ob 14.19 in predvidoma končala malce pred 18. uro. Prve tri etape bodo razgibane, v soboto sledi vožnja na čas in v nedeljo za konec še edina prava gorska etapa.