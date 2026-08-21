Pogačar želi manjkajočo lovoriko, Rogličeva forma po nesreči neznanka

Kolesarska karavana se v teh dneh mudi v kneževini, kjer se bo v soboto začela 81. dirka po Španiji. Za uvod tekmovalce čaka 9,4 km dolga in tehnično zahtevna vožnja na čas. Med kandidati za visoka mesta v prvi etapi sta tudi oba slovenska asa, Tadej Pogačar in Primož Roglič. Prvi bo skušal dopolniti zbirko skupnih zmag na tritedenskih preizkušnjah.

Pogačarju od tritedenskih dirk manjka le še zmaga na španski Vuelti. FOTO: Profimedia

Po petih slavjih na Touru in zmagi na Giru pred dvema letoma mu manjka le še pika na i v Španiji, kjer je debitiral leta 2019, nato pa se ni več pojavil na startu. "Start dirke je blizu doma, zato se ga veselim in upam, da bodo moje noge dobre," je, kot ga citira francoska tiskovna agencija AFP, pojasnil 27-letni slovenski as, ki živi prav v Monaku.

"Vuelta je manjkajoči cilj moje kariere. Dal bom vse od sebe, da zmagam. Zmagati na vseh treh tritedenskih pentljah so že nekaj časa moje velike sanje," je dodal na novinarski konferenci. Že ob prvem nastopu na Vuelti in na tritedenskih dirkah nasploh je osvojil tretje mesto v skupnem seštevku in ob tem dobil tri etape. Od takrat se v Španijo ni vračal, saj so bili v ospredju Tour in jesenski enodnevni izzivi. "Že dolgo sem si želel nastopiti na Vuelti. Decembra smo se usedli in pogovarjali o možnosti, da bi dirkal po Španiji. Letošnja preizkušnja se začne v Monaku, zato se je zdelo, da je napočil pravi čas," je dejal najboljši kolesar na svetu.

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Od leta 1995, ko je Vuelta zasedla poznejši termin po Touru, je dvojček v Franciji in Španiji uspel le Britancu Chrisu Froomu leta 2017. "Mislim, da Tour ni veliko težji. Na startni listi je veliko talentiranih kolesarjev, dirka bo težka. Pričakujem, da bodo vsi tekmeci v najboljši formi," opozarja 27-letnik. "V prvih etapah bom videl, kakšna je moja forma. V mislih imam še tri velike cilje, svetovno in evropsko prvenstvo ter dirko po Lombardiji, zato Vuelte ne smem končati popolnoma izčrpan," je na bolj rezervirano dirkanje namignil Pogačar.

Roglič še vedno čuti posledice nesreče

Na drugi strani Roglič na start španske pentlje prihaja kot velika neznanka. Po nastopu na domačem državnem prvenstvu si je želel brezhibne priprave na špansko pentljo, a je vmes posegla nesreča. Na enem od treningov ga je zbil avto, zaradi česar je bil njegov nastop na Vuelti vprašljiv. "Pojma nimam," je na novinarski konferenci glede fizičnega stanja odgovoril Roglič.

Primož Roglič bo lovil rekordno peto zmago na Dirki po Španiji. FOTO: Profimedia

"Namesto da bi se pripravljal, sem okreval," je dodal 36-letni Zasavec in opisal nezgodo: "Sama hitrost sploh ni bila velika, ampak padel sem naravnost na bok, na rit. Tako da me je na srečo rešila moja velika rit." Težave je imel v zadnjih tednih tudi z običajnimi opravili. "Če bi me vprašali pred desetimi dnevi, ne vem, če bi lahko sedel na kolo za kronometer. Najtežja stvar v zadnjih treh tednih je bila natikanje nogavic," je priznal Slovenec.

Roglič po nesreči še vedno čuti posledice. FOTO: Instagram

Štirikratni zmagovalec Vuelte je zadnje dneve lahko treniral, ne ve pa, kako se bo izgubljen čas poznal na cesti. "Še vedno čutim posledice, ne morem ležati na boku. Ampak pozabimo, dovolj dobro je, da sem znova na kolesu in na startu Vuelte," je v svojem slogu dejal Roglič. "Hočeš nočeš bom že v prvih dneh dobil določene odgovore. Potem pa bomo videli, kako naprej v drugem in tretjem tednu," pravi. Spregovoril je tudi o dirkanju na španskih cestah proti Pogačarju. "Mogoče sem ga takrat zadnjič premagal, kdo bi vedel," se je rojakovega debija pred sedmimi leti spominjal Roglič. "Že takrat je končal na stopničkah, kar je bilo izjemno. Tudi zadnji dan je bil zelo močan," je dodal Zasavec.