Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Pogačar želi manjkajočo lovoriko, Rogličeva forma po nesreči neznanka

Monaco, 21. 08. 2026 06.00 pred 2 urama 4 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Tadej Pogačar v rumenem in Primož Roglič

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je bil v Monaku glavna zvezda predstavitve ekip pred začetkom dirke po Španiji. Ta se bo v soboto začela z vožnjo na čas. Pogačar je že pred tem na novinarski konferenci dejal, da si želi manjkajočo lovoriko, medtem ko drugi slovenski as Primož Roglič ne ve, v kakšni formi bo začel Vuelto.

Kolesarska karavana se v teh dneh mudi v kneževini, kjer se bo v soboto začela 81. dirka po Španiji. Za uvod tekmovalce čaka 9,4 km dolga in tehnično zahtevna vožnja na čas. Med kandidati za visoka mesta v prvi etapi sta tudi oba slovenska asa, Tadej Pogačar in Primož Roglič. Prvi bo skušal dopolniti zbirko skupnih zmag na tritedenskih preizkušnjah.

Pogačarju od tritedenskih dirk manjka le še zmaga na španski Vuelti.
Pogačarju od tritedenskih dirk manjka le še zmaga na španski Vuelti.
FOTO: Profimedia

Po petih slavjih na Touru in zmagi na Giru pred dvema letoma mu manjka le še pika na i v Španiji, kjer je debitiral leta 2019, nato pa se ni več pojavil na startu. "Start dirke je blizu doma, zato se ga veselim in upam, da bodo moje noge dobre," je, kot ga citira francoska tiskovna agencija AFP, pojasnil 27-letni slovenski as, ki živi prav v Monaku.

Preberi še Bo Pogačar razlog, da Roglič ne bo postavil rekorda?

"Vuelta je manjkajoči cilj moje kariere. Dal bom vse od sebe, da zmagam. Zmagati na vseh treh tritedenskih pentljah so že nekaj časa moje velike sanje," je dodal na novinarski konferenci. Že ob prvem nastopu na Vuelti in na tritedenskih dirkah nasploh je osvojil tretje mesto v skupnem seštevku in ob tem dobil tri etape. Od takrat se v Španijo ni vračal, saj so bili v ospredju Tour in jesenski enodnevni izzivi.

"Že dolgo sem si želel nastopiti na Vuelti. Decembra smo se usedli in pogovarjali o možnosti, da bi dirkal po Španiji. Letošnja preizkušnja se začne v Monaku, zato se je zdelo, da je napočil pravi čas," je dejal najboljši kolesar na svetu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Od leta 1995, ko je Vuelta zasedla poznejši termin po Touru, je dvojček v Franciji in Španiji uspel le Britancu Chrisu Froomu leta 2017. "Mislim, da Tour ni veliko težji. Na startni listi je veliko talentiranih kolesarjev, dirka bo težka. Pričakujem, da bodo vsi tekmeci v najboljši formi," opozarja 27-letnik. "V prvih etapah bom videl, kakšna je moja forma. V mislih imam še tri velike cilje, svetovno in evropsko prvenstvo ter dirko po Lombardiji, zato Vuelte ne smem končati popolnoma izčrpan," je na bolj rezervirano dirkanje namignil Pogačar.

Roglič še vedno čuti posledice nesreče

Na drugi strani Roglič na start španske pentlje prihaja kot velika neznanka. Po nastopu na domačem državnem prvenstvu si je želel brezhibne priprave na špansko pentljo, a je vmes posegla nesreča. Na enem od treningov ga je zbil avto, zaradi česar je bil njegov nastop na Vuelti vprašljiv. "Pojma nimam," je na novinarski konferenci glede fizičnega stanja odgovoril Roglič.

Primož Roglič bo lovil rekordno peto zmago na Dirki po Španiji.
Primož Roglič bo lovil rekordno peto zmago na Dirki po Španiji.
FOTO: Profimedia

"Namesto da bi se pripravljal, sem okreval," je dodal 36-letni Zasavec in opisal nezgodo: "Sama hitrost sploh ni bila velika, ampak padel sem naravnost na bok, na rit. Tako da me je na srečo rešila moja velika rit." Težave je imel v zadnjih tednih tudi z običajnimi opravili. "Če bi me vprašali pred desetimi dnevi, ne vem, če bi lahko sedel na kolo za kronometer. Najtežja stvar v zadnjih treh tednih je bila natikanje nogavic," je priznal Slovenec.

Roglič po nesreči še vedno čuti posledice.
Roglič po nesreči še vedno čuti posledice.
FOTO: Instagram

Štirikratni zmagovalec Vuelte je zadnje dneve lahko treniral, ne ve pa, kako se bo izgubljen čas poznal na cesti. "Še vedno čutim posledice, ne morem ležati na boku. Ampak pozabimo, dovolj dobro je, da sem znova na kolesu in na startu Vuelte," je v svojem slogu dejal Roglič. "Hočeš nočeš bom že v prvih dneh dobil določene odgovore. Potem pa bomo videli, kako naprej v drugem in tretjem tednu," pravi.

Spregovoril je tudi o dirkanju na španskih cestah proti Pogačarju. "Mogoče sem ga takrat zadnjič premagal, kdo bi vedel," se je rojakovega debija pred sedmimi leti spominjal Roglič. "Že takrat je končal na stopničkah, kar je bilo izjemno. Tudi zadnji dan je bil zelo močan," je dodal Zasavec.

Preberi še Se obeta kolesarska prestopna bomba? Roglič na pragu ekipe Lotto Intermache

Priznal je tudi, da se je za naslednjo sezono pogovarjal z ekipo Lotto Intermarche. "Lahko potrdim, da smo se pogovarjali, ampak to je bilo res šele nedavno, ko so vsi ostali že vedeli. Vselej razmišljam le nekaj tednov naprej, očitno veliko ljudi ve več o tem kot jaz," je o prihodnjih korakih v karieri dejal Roglič.

kolesarstvo tadej pogačar primož roglič vuelta dirka po španiji

Bo Pogačar razlog, da Roglič ne bo postavil rekorda?

24ur.com Potrjeno: Roglič bo nastopil na Vuelti
24ur.com Selektor Murn: Na SP se pripravljamo, kot da bo Pogačar prišel
24ur.com Pogačar ne bo nastopil na Vuelti
24ur.com Pogačar in Roglič ta konec tedna znova na dirkah
24ur.com Roglič zaradi covida-19 ostal še brez dveh pomočnikov
24ur.com Roglič: Ne grem na Tour, ampak na Vuelto!
24ur.com Negotova prihodnost pri Ducatiju: naslednji dirki ključni za Bagnaio
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pomagajte otrokom zaspati: sadje, ki blagodejno vpliva na spanec
Pozabite na bazene: le nekaj minut iz Ljubljane vas čaka naravni raj
Pozabite na bazene: le nekaj minut iz Ljubljane vas čaka naravni raj
Večina staršev na to pozabi: otroška soba lahko močno vpliva na uspeh v šoli
Večina staršev na to pozabi: otroška soba lahko močno vpliva na uspeh v šoli
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
zadovoljna
Portal
Čar svetlolasih moških: Robert Redford je prekršil ključno pravilo hollywoodskih standardov
Zakaj vse več ljudi poleti izbira hladnejše destinacije?
Zakaj vse več ljudi poleti izbira hladnejše destinacije?
Nicole Kidman navdušila v kopalkah
Nicole Kidman navdušila v kopalkah
Tako si sodniki MasterChefa razdelijo vloge pri ocenjevanju jedi
Tako si sodniki MasterChefa razdelijo vloge pri ocenjevanju jedi
vizita
Portal
Tihi ubijalec, ki skriva simptome, dokler ni prepozno: če na stopalih opazite te spremembe, preverite ravni holesterola
Najboljša naložba v vaše telesno in duševno zdravje je jutranji sprehod
Najboljša naložba v vaše telesno in duševno zdravje je jutranji sprehod
Odkritje v citrusih: bi lahko bili agrumi ključ do mladostnih jeter?
Odkritje v citrusih: bi lahko bili agrumi ključ do mladostnih jeter?
Zakaj ste vedno lačni? Glavne napake, ki povzročajo volčjo lakoto
Zakaj ste vedno lačni? Glavne napake, ki povzročajo volčjo lakoto
cekin
Portal
Pri kateri starosti ljudje običajno dosežejo 10.000, 50.000 in 100.000 evrov prihrankov?
'Nočem delati do konca življenja': izjava 16-letnice razdelila splet
'Nočem delati do konca življenja': izjava 16-letnice razdelila splet
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
Pomembni datumi za upokojence do konca leta 2026
Pomembni datumi za upokojence do konca leta 2026
moskisvet
Portal
4 sadeži, ki učinkovito znižujejo krvni tlak
Lastnica bordela razkrila, kdo prihaja skozi njena vrata
Lastnica bordela razkrila, kdo prihaja skozi njena vrata
Kako dolgo lahko pijemo iz iste plastične plastenke?
Kako dolgo lahko pijemo iz iste plastične plastenke?
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki že 2000 let uči, kako živeti bolje
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki že 2000 let uči, kako živeti bolje
dominvrt
Portal
Ste spet 'umorili' sobno rastlino? Te napake pri zalivanju dela večina ljudi
Ta vijolična lepotica podnevi razpre liste, ponoči pa se 'zapre'
Ta vijolična lepotica podnevi razpre liste, ponoči pa se 'zapre'
Na jesenski vrt ne čakajte do septembra: to lahko posejete že avgusta
Na jesenski vrt ne čakajte do septembra: to lahko posejete že avgusta
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
okusno
Portal
Če bi morali ta vikend kuhati samo 5 jedi, naj bodo te
Sezona slivovih cmokov je tu: 4 recepti naših bralcev, med katerimi boste težko izbrali
Sezona slivovih cmokov je tu: 4 recepti naših bralcev, med katerimi boste težko izbrali
Poletna sladica iz dveh sestavin, ki je videti kot iz najboljše slaščičarne
Poletna sladica iz dveh sestavin, ki je videti kot iz najboljše slaščičarne
Razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala
Razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala
voyo
Portal
Blanca
Dekliščina
Dekliščina
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Območje brez signala
Območje brez signala
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907