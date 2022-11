Pogačar: Želim se še izboljševati, motivacija je prisotna

To je zdaj kronal z nazivom kolesarja leta, decembra bi lahko sledilo še kakšno odlikovanje. "Dogodki, ki se jih udeležujem vsako leto, mi zelo veliko pomenijo. Sploh ker potekajo v domačem okolju skupaj s prijatelji in družino. Prejeti takšno nagrado mi je v veliko veselje," je v sredo zvečer po koncu prireditve medijem razlagal Pogačar.

Pogačar posledično ostaja lačen zmag, uspehov, dirkanja. "Še večjo motivacijo imam, saj vidim, kaj vse je mogoče. Pred vstopom v poklicno serijo si kaj takega nisem predstavljal, želje so bile precej skromnejše. Zdaj so tiste želje že izpolnjene, cilji pa so višji in vem, da se jih da doseči. Sem precej bolj motiviran kot štiri leta nazaj."

Pravi, da ima v karieri še nekaj neizpolnjenih ciljev, a jih ni razkril. "Tisti cilji, ki še niso izpolnjeni, me ženejo naprej in motivirajo iz dneva v dan. Dokler bom imel takšne cilje, bom treniral in skušal biti vse boljši."

Tako na odlikovanju pri predsedniku Borutu Pahorju, kjer je prejel zlati red za zasluge, kot kasneje na Večeru zvezd, je dejal, da načrta za sezono 2023 še ni. Za zdaj so bili zgolj "grobi sestanki", seveda pa si sam ob podobno začrtani poti kot letos želi novega naskoka na rumeno majico. Pred tem pa seveda sledi še obisk domačih cest na slovenski pentlji.

Prehitevati pa noče, v domovini zdaj uživa predvsem v prostih dneh. "Malo drugače je s temi dogodki in počitnicami, kakršne so bile. Ne samo na kolesu, uživam lahko tudi v drugih stvareh in pozabim na tekmovalnost. Ta mesec premora pride prav ne zgolj v kolesarstvu, temveč v vsakem športu in življenju nasploh."

Za sabo ima tudi daljši oddih v Kolumbiji pri prijatelju in tekmecu Rigobertu Uranu. Destinacijo je priporočil vsem, ki imajo nekaj odvečnega denarja in časa. "Tam sem doživel marsikaj, od kolesarskih do pevskih navdušencev, ter narave, potovanj ... Dobil sem nov vpogled na svet in moram reči, da sem zelo užival, videl nove stvari. Zagotovo se želim vrniti v Kolumbijo," je v deželi, ki je zaljubljena v kolesarstvo, razlagal slovenski as.