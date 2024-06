Pogačar pred dirko po Franciji: Želje in misli so pri rumeni majici

"Želja in misli so pri rumeni majici, ampak najprej je seveda treba vstopiti v soboto in potem bomo videli, kako se bo dirka odvijala. V naši ekipi ciljamo na najvišje mesto in ne razmišljamo preveč o čem drugem," je dejal dvakratni zmagovalec dirke po Franciji, ki že nestrpno pričakuje sobotni začetek dirke po Franciji.

"Zna presenetiti tudi kdo izven te četverice. Nas štiri lahko izpostavimo kot glavne favorite, ampak nikoli ne smeš podcenjevati ostalih. Zagotovo se bo našel kdo, ki bo imel formo življenja in bo v ospredju. Letos bo napeto res do zadnjih treh dni," je povedal Pogačar.

Kolesarji se bodo na 3492 kilometrov dolgo pot podali v soboto, ko jih čaka kar zahtevna etapa od Firenc do Riminija s sedmimi kategoriziranimi vzponi.

"Zadnje čase so začetki na Touru nekoliko težji, včasih so bile na startu večinoma ravninske etape z vetrom za orjake. Takrat je bil prvi teden zame bolj stresen, ker so hitrosti zelo visoke. V zadnjih letih se to malce spreminja, že na začetku so kakšni vzponi, kar me ne spravlja v stres toliko kot ravninske etape," je začetek letošnje dirke po Franciji komentiral vodilni na svetovni kolesarski lestvici.