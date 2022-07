Pogačar: Žensko kolesarstvo je bolj zanimivo od moškega

Podpora, ki jo nudi zaročenki, je očitna in Pogačar je razkril, na katerih etapah upa na zmago Urške: "Upam, da bo blestela v soboto in nedeljo. To sta zanjo dobri etapi in komaj čakam, da jo bom videl kolesariti in jo bom lahko podprl." Omenjal je zadnji etapi na ženskem Touru in vzpona na Grand Ballon in La Planche Des Belles Filles, kjer je tudi on letos kolesaril odlično. Je zanjo pripravil kakšen nasvet? "Do vrha mora kolesariti 'na polno'. Zaključek je zelo naporen, ampak mislim, da bodo kolesarile zelo močno, in to je zanjo dobro," ji je svetoval Pogačar.