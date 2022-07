Z novo pričesko naproti Alpam in ekstremnemu vremenu

Kolesarji na dirki po Franciji so drugi prosti ponedeljek izkoristili za lažji trening in počitek pred peklenskim nadaljevanjem tedna. V sredo in četrtek jih čakata dve spektakularni gorski etapi, ki jih bodo dodatno začinile visoke temperature. V zahtevnih razmerah bo prednost v skupnem seštevku branil Tadej Pogačar.

Dvakratni zaporedni zmagovalec Toura si je, še preden je karavana zavila v Alpe in Pireneje, pred najbližjim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom privozil 39 sekund prednosti. Danec ga na gorskih etapah letos še ni prehitel, a pravi, da mu v primerjavi s Pogačarjem bolj ustrezajo daljši klanci in višje temperature, zato bo svojo priložnost iskal v naslednjem tednu. "Ne vem, morali bomo počakati in potem videti. Že sedaj smo vozili – in še prej trenirali – v zelo toplem vremenu. Videli bomo, če je res boljši v toplem vremenu, kot pravi. Imeli smo nekaj klancev, ampak niso bili noro zahtevni. V torek bo ogrevanje, potem pa nas čakata dve izjemni etapi na Col du Granon in Alp d'Huez. Samozavesten sem," je na novinarski konferenci povedal Pogačar. Vremenoslovci za sredo in četrtek napovedujejo izjemno visoke temperature. Ob vznožju vzpona na Alp d'Huez naj bi v času dirke presegle 30 stopinj Celzija, a Pogačar ne išče izgovorov: "Za vse bo enako. Nihče si ne želi voziti pet ur po 40 stopinjah. Mislim, da to niti ni zdravo za nas. Pred nami je zahteven teden z ekstremnim vremenom. Upam, da bomo vse naredili prav."

icon-expand Tadej Pogačar se (niti iz taktičnih razlogov) ne misli odreči rumeni majici. FOTO: AP

'Nisem kanibal, a kdo si ne želi vedno zmagovati?' 23-letnik bo na že omenjenih gorskih poslasticah, ki jih nestrpno pričakujejo tudi številni slovenski navijači v Franciji, lovil nove etapne zmage. Na letošnji dirki je slavil dvakrat, skupno je v Franciji zbral že osem etapnih zmag. Za primerjavo, legendarni Eddy Merckx, rekorder tako po številu skupnih kot etapnih zmag na Touru, je svojo prvo etapo dobil pri 24 letih. Pogačar jih trenutno šteje 23. Tudi zato ne čudi, da tuji mediji slovenskega asa tako radi primerjajo prav z legendarnim Belgijcem, ki si je zavoljo svojega neustrašnega sloga pridobil vzdevek "kanibal". "Kdo pa si ne želi vedno zmagovati? Ampak kljub temu ne bi rekel, da sem kot kanibal," je o primerjavi z verjetno najboljšim vseh časom povedal najmlajši zmagovalec Toura v moderni dobi.

Pogačar ne skriva, da že nestrpno čaka etapo s ciljem na Alp d'Huezu: "To je ikonski vzpon. Zelo toplo bo, zato bo še toliko težje. To bo ena od legendarnih etap, ki jo bo zagotovo zelo zabavno gledati po televiziji. Kljub temu da za nas ne bo tako zabavno, jo komaj čakam."

icon-expand Profil kraljevske 12. etape od Briancona do Alp d'Hueza. FOTO: Tour de France

Rumeni majici se nikoli ne bi odrekel kar tako Kapetan ekipe UAE Emirates je zaenkrat zelo zadovoljen z doprinosom ekipnih kolegov, čeprav je moral Vegard Stake Langen zaradi pozitivnega testa na koronavirus zapustiti dirko, Marc Hirschi pa je vse prej kot v idealni formi. "Za vse kapetane je bilo enako zahtevno, zato sem še toliko bolj vesel za ta prosti dan. Ne morem skrbeti še za ostale, vsak skrbi zase (v ekipi, op. a.). Nisem nekdo, ki bi drugim diktiral, kaj morajo početi. Dovolj izkušeni so, da vedo sami zase. Vsi so zaenkrat vozili odlično." Pogačar si je rumeno majico nadel po zmagi na šesti etapi. Relativno zgodaj, zato so mnogi pričakovali, da jo bo na poti do Pariza za vsaj nekaj dni skušal prepustiti nekomu drugemu. "V nedeljo bi jo lahko na neki točki prepustili komu drugemu, a mislim, da jo imamo vsi v ekipi zelo radi. Vsi smo celo leto garali, da jo sedaj imamo. Zaradi vseh covid težav se ne ve, kdaj boš šel domov. Zato je ni dobro prepuščati, saj nikoli ne veš, kdaj jo boš lahko dobil nazaj," je o svetem gralu kolesarstva (rumeni majici, op. a.) spoštljivo povedal njegov dvakratni dobitnik. "Vedno pravim, da rumeni majici ne moreš reči ne. To je nekaj zelo posebnega. Kadarkoli dirkam, želim doseči najboljše. Vedno je bolje biti en korak spredaj kot en korak nazaj. Imamo 'pole position', nadziramo stvari in zato je za vse nas nekoliko lažje. Zabavno je že sedaj imeti rumeno majico. Upam, da jo bom zadržal do konca," ostaja pozitiven pred drugim tednom dirkanja.

'Če si pozitiven, bi moral iti domov' Organizatorji so letos nekoliko spremenili covid protokol. Kolesarji lahko, če ne kažejo simptomov in ne presegajo določene mere covidnih teles, dirko nadaljujejo kljub pozitivnemu testu, s čimer se prvi kolesar sveta ne strinja. "Če si pozitiven, ni dobro, da si še vedno v ekipi, saj smo vsi v zelo tesnem stiku. Če si pozitiven, bi moral iti domov, ker ni varno za ostale. Ni pomembno, ali imaš rumeno majico ali ne." Pogačar je za konec nekaj besed namenil nekdanjemu športnemu direktorju emiratov, ki je bil zraven ob njegovi prvi zmagi na dirki po Franciji pred dvema letoma. Allan Peiper se že več kot leto dni bori z zahrbtno boleznijo, zaradi katere dogajanja ne more spremljati ob cestah. "Zelo ga pogrešam. Sploh na Planche des Belles Filles, ker imava z njim na ta kraj zelo posebne spomine. Vsi ga pogrešamo. Bil je izjemen športni direktor in prijatelj. Vsem nam je bil v vzor," je povedal Pogačar.

Tudi sam počne nekaj, da bo zdravljenje raka nekoč bolj učinkovito. Prav ob petkovi zmagi na planoti lepih deklet je namreč odprl svojo fundacijo za boj proti raku, ki so jo finančno že podprli tudi številni kolesarji. "Takoj po petkovi etapi sem dobil nekaj sporočil. Sagan je na Instagramu naredil zelo lepo. Duhovito, ampak zelo lepo. Zahvalil sem se mu naslednji dan. Rekel je, da je vedno za to, da se pomaga. Fundacija je namenjena raziskavam za zdravilo za raka. Če bomo vsi razmišljali v pravo smer, se bo lahko v nekaj letih našlo zdravilo za to bolezen," je svoje cilje, ki presegajo sicer izjemne športne uspehe, še predstavil Pogačar.