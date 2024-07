Pogačar: Lani sem bil povsem izčrpan, dva meseca sem se slabo počutil

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Lani po dirki po Franciji sem bil zelo utrujen, a takrat so bile moje priprave drugačne. Zdaj sem končal Giro in Tour. Psihično sem izčrpan in želim se sprostiti ter spočiti," je povedal Tadej Pogačar.

Dodal je: "Lani tega po Touru nisem storil, nadaljeval sem z vzdrževanjem forme in po svetovnem prvenstvu nisem več užival v kolesarjenju. Nekaj dni po cestni dirki sem odpeljal tudi zelo slabo svetovno prvenstvo v kronometru. Bil sem popolnoma izčrpan in dva meseca sem se počutil slabo."