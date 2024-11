Pogačarju, Glivarju in Žigartovi Zlato Rogovo kolo

Ob 75. obletnici delovanja Kolesarskega društva Rog so podelili Zlata Rogova kolesa najboljšim v minuli sezoni. V konkurenci do 23 let je nagrada pripadla Galu Glivarju, v ženski konkurenci Urški Žigart, v moški pa najboljšemu kolesarju na svetu v letu 2024 Tadeju Pogačarju. Osnovni kriterij za izbor je bila uvrstitev na lestvici Mednarodne kolesarske zveze.