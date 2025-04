Pogačar na izvidniški vožnji vlil strah med tekmece

Slovenec je švigal mimo lokalnih kolesarjev, ki so se zdeli nepremični. Do vznožja vzpona je vozil s 60 km/h, nato pa se je na vso moč povzpel na vrh vzpona, kot da bi posnemal napor, ki bi ga lahko vložil v nedeljo.

Kolesarje čaka več kot 269 km dolga vožnja od Brugesa do Oudenaardeja. Dirka se bo odločala na tlakovcih in kratkih strmih vzponih, čeprav bi lahko bil ključni dejavnik tudi bočni veter. Na Oude Kwaremont se bodo kolesarji povzpeli po 128 kilometrih ravnih cest, nato jih kombinacija Oude Kwaremont–Paterberg čaka dvakrat, drugič le 14 km od cilja.

Nizozemec tudi v Belgiji ob Pogačarju velja za osrednjega favorita v boju za zmago, nekaj pa se bo po mnenju strokovnjakov vprašalo tudi domačina Wouta van Aerta in Danca Madsa Pedersena . Van der Poel je skupaj z ekipo Alpecin–Deceuninck v četrtek opravil zadnjo izvidniško vožnjo, ko so med štiriurno vožnjo prevozili ključne vzpone.

S tem je nakazal, da je v odlični formi in da se želi 'maščevati' za tretje mesto na dirki Milan–San Remo, ko sta pred njim v cilj pripeljala Nizozemec Mathieu van der Poel in Italijan Filippo Ganna .

Pogačar je namignil, da si želi naporne dirke in bi lahko poskusil začiniti dirko po Flandriji na drugem vzponu na Oude Kwaremont 55 km pred ciljem. Leta 2023 je storil prav to, nato pa po tlakovanem vzponu pobegnil van der Poelu in se odpeljal do samostojne zmage.

"Dirka mora biti zahtevna," je dejal Pogačar v četrtek, ko je govoril o belgijski klasiki. Ob tem je dodal: "Zagotovo bo v nedeljo veliko taktiziranja, veliko napadov in različnih strategij različnih ekip. Zato moram biti na koncu previden pri vsem."