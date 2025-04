Pogačar priznal napako: Enostavno sem bil prehiter, nisem videl ovinka

OGLAS

Tadej Pogačar je na 21. tlakovanem odseku oziroma 38 kilometrov pred ciljem prehitro pripeljal v ovinek, rahlo padel, nato pa se mu je snela še veriga. Izgubil je veliko časa, nato lovil Mathieuja van der Poela , a ga ujeti ni več mogel.

Na podelitvi je dobil drugo največjo granitno kocko kot pokal, a zagotovo z željo, da v prihodnjih letih dobi še tisto večjo za zmagovalca ter svoje ime vgravirano na ploščico v skupnih tuših garderobe slovitega velodroma Andre Petrieux.

"Bila je dobra dirka, res težka in groba. Všeč mi je bilo vzdušje z neverjetnim številom ljudi ob cesti. Bil je odličen dan dirkanja," je v prvi izjavi za zbrane tuje medije v Roubaixu dejal slovenski as. "Na koncu sem bil povsem prazen, v zadnjih 20 km sem zelo trpel. Zadnji kilometri so se pošteno vlekli. Ko sem zamenjal kolo, sem bil že na koncu z močmi in sem samo še upal, da bom čim prej prišel do cilja," je še dodal povsem izpraznjeni Pogačar.

Nato je ocenil tudi ključni trenutek na dirki, potem ko je pred tem neprestano napadal in dokazal, da se kljub 66 kilogramom lahko na tlakovanih odsekih enakovredno kosa s specialisti za tovrstne dirke. "Videl sem motorje, ki so stali v kotu, a nihče ni zavijal. V mojih očeh se mi je zdelo, da gre trasa naravnost. Do ovinka sva prišla zelo, zelo hitro, pihalo je v hrbet, obenem pa sem še napadal in šel na polno. Enostavno sem bil prehiter. Nisem videl ovinka, zato nisem uspel pravočasno zmanjšati hitrosti, da bi se izognil padcu. Se zgodi, moral bi vedeti, da je tam ovinek, ni izgovorov," je napako priznal najboljši kolesar na svetu.

Čeprav se je nato trudil zmanjšati zaostanek za Nizozemcem in se je na trenutke na vsega 15 sekund približal kasnejšemu zmagovalcu, je bil brez računalnika na kolesu brez pravega občutka za iznos moči. "Verjel sem, da lahko van der Poela ujamem, a je bil zaostanek ves čas okoli 15 sekund, moja sprednja zavora pa se je dotikala kolesa. To se mi je usedlo v glavo. Mathieu je veliki šampion in eden najboljših kolesarjev na svetu. Tekmovati proti njemu je velika čast. Če bi bil otrok, bi bil moj idol." "To je bila zagotovo ena najtežjih dirk v moji karieri. Škoda, da nisem imel računalnika v zadnjih 35 km, saj bi lahko bila lepa bitka za zmago. Tudi vati (moč) so bili izjemni. Tudi ko smo bili s petimi v ospredju, so bile to ene največjih številk, ki sem jih kdajkoli videl. Res gre za zelo zahtevno dirko," je še dodal Pogačar.

Slovenski as je postal prvi aktualni zmagovalec dirke po Franciji po Američanu Gregu LeMondu leta 1991, ki je dirkal na Roubaixu. Zadnji kolesar, ki je združil zmagi na Touru in Pariz–Roubaixu, tako ostaja Francoz Bernard Hinault iz leta 1981. Pogačar ima pri 26 letih zmage na treh različnih spomenikih. Štirikrat zapored je dobil dirko po Lombardiji (2021–2024), po dvakrat pa je bil najboljši na Liege–Bastogne–Liege (2021, 2024) in po Flandriji (2023, 2025). Ob tem ima na Milano–Sanremu dve tretji mesti, zdaj pa še drugo mesto po tlakovanih odsekih Pariz–Roubaixa. Razočarani so bili tudi v ekipi emiratov, čeprav je Belgijec Florian Vermeersch dober nastop potrdil s petim mestom. "Malce smo razočarani, da smo izgubili dirko, še posebej zaradi napake. Sem smo prišli po zmago, a je nismo dosegli. Na eni strani je razočaranje, po drugi pa sta drugo in peto mesto za nas velik uspeh. Dokazali smo, da smo prava ekipa za klasike. A trenutno prevladuje predvsem razočaranje," je v izjavi za Eurosport dejal Vermeersch.

O nadaljnjih nastopih svojega moštvenega kolega Pogačarja na kraljici vseh klasik pa je dodal: "Zagotovo ga bomo videli spet tu. Da je bil danes drugi, bo dojel kot nedokončan posel na tej dirki." "Mogoče bom poskusil tudi naslednje leto. To sezono me čaka še veliko ciljev, zato še ne želim razmišljati o naslednji sezoni," pravi Pogačar. Dirko so kot vselej zaznamovali številni padci že pred tlakovanimi odseki. V enem od teh jo je skupil tudi Matej Mohorič. Slovenec je grdo padel na levi bok, a se pobral in okrvavljen po dolgem lovu priključil glavnini. Kasneje pa je hitro izgubil stik z najboljšimi kolesarji. Kot pomočnik je na dirki nastopil tudi Luka Mezgec (Jayco AlUla), a tako kot Mohorič ostal brez uvrstitve.