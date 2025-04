Pogačar v lov na sklepni klasiki spomladanske sezone

Skjelmose je v nedeljo presenetljivo ugnal Pogačarja in Evenepoela.

Slovenski šampion kljub drugemu mestu ni bil pretirano razočaran. Po dirki je dejal, da je bila ciljna črta pet metrov predaleč. Pogled pa je hitro usmeril proti naslednjemu dejanju ardenskih klasik, sreda namreč prinaša Valonsko puščico in znameniti zaključek na Mur de Huy, ki velja za enega najzahtevnejših krajših vzponov na svetu (1,4 kilometra s 9,7-odstotnim naklonom).

Spomnimo, Tadej Pogačar je prvo od treh ardenskih klasik (dirko Amstel Gold) končal na drugem mestu. Potem ko je 30 kilometrov vozil sam v ospredju, sta ga Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) in Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ujela le osem kilometrov pred ciljem. Odločal je ciljni sprint, v katerem je presenetljivo za nekaj centrimetrov slavil Danec Skjelmose.

Pogačar z naskokom prvi favorit, sledi 22-letni Belgijec

Na stavnicah velja za izrazitega favorita. Kvote nanj se gibljejo okoli 1,5, sledijo Lidl-Trekov Thibau Nys (kvota 6), Evenepoel (8) in Skjelmose (13). Med možnmi pretendenti za presenečnje se omenja še Toma Pidcocka (Q36.5), Maxima van Gilsa (Red Bull-Bora-hansgrohe), Alexa Aranburuja (Cofidis) in Marca Hirschija (Tudor Pro Cycling Team).

Lidl-Trek igra na dve karti

Zelo zanimivo bo videti, kako bo delovalo moštvo Lidl-Treka, ki ima v Nysu in Skjelmoseju kar dva favorita. "Lahko igramo na dve karti, ampak moramo biti realni. Že prej sem velikokrat poudaril: na Mur de Huyju lahko Pogačarja premaga zgolj en kolesar, in to je Thibau (Nys)," je po zmagi na Amstel Goldu povedal Skjelmose, ki torej več možnosti za uspeh pripisuje ekipnemu kolegu.

"Če bo imel svoj dan, bomo vozili zanj. Ko sem bil leta 2023 drugi, smo imeli na petem mestu Giulia Cicconeja, kar pomeni, da je mogoče voziti z dvema kapetanoma. Ampak ne želimo si drugega mesta, startali bomo z željo po zmago. In trenutno lahko Pogačarja premaga samo en kolesar, to je Thibau Nys," je še enkrat poudaril Danec.