'Moral sem pohiteti v cilj, da sem lahko videl konec Urškine etape'

Ko je ekipa UAE Team Emirates pred ciljnim vzponom šeste etape Kriterija po Dofineji začela navijati visok tempo, je postalo jasno, da je Tadej Pogačar napadalno razpoložen in si lahko obetamo novo izjemno predstavo Slovenca. Napadel je sedem kilometrov pred ciljem, se hitro otresel vseh tekmecev in se odpeljal novi etapni zmagi naproti.

"Naša ekipa je bila zelo močna, sploh Pavel Sivakov inJhonatan Narvaez sta odlično opravila svoje delo. Na koncu etape sem se počutil odlično in sklenili smo napasti že na vznožju klanca, na najstrmejšem delu, saj nismo imeli ničesar za izgubiti," je dogajanje na etapi začel opisovati 26-letnik.

Njihove namere pa bi skoraj preprečili kolesarji Visme-Lease a Bike, ki so na predzadnjem klancu navili brutalen tempo in močno oklestili glavnino ter Pogačarja osamili. "Imeli smo načrt napasti na ciljnem vzponu, toda ta načrt je skoraj propadel, ko je Visma-Lease a Bike je na vzponu prve kategorije začela dirkati na polno in razbila glavnino. Toda ponovno se nam je uspelo sestaviti, vrnili smo udarec in storili to, kar smo želeli. Po napadu sem moral le najti pravi ritem, občutki pa so bili dobri in noge močne," je bil zadovoljen kolesar s Klanca pri Komendi.

Dodatno ga je motiviral tudi četrtkov uspeh njegove zaročenke Urške Žigart (AG Insurance-Soudal), ki je v prvi etapi štiridnevne dirke po Švici zasedla peto mesto in s tem dosegla izid kariere v svetovni seriji. Na drugi etapi dirke je sicer izgubila dve mesti v skupnem seštevku, Pogačar pa si je lahko zaključek etape pogledal v živo.

"Moral sem pohiteti v cilj, da sem lahko v miru pogledal zaključek etape na Urškini dirki po Švici in izšlo se je dobro, prišel sem ravno v pravem času," najboljši kolesar na svetovni lestvici budno spremlja dosežke svoje izbranke.

Pogačar je z etapno zmago znova oblekel rumeno majico. V cilj je prišel minuto in sekundo pred Jonasom Vingegaardom, ki je sedaj njegov prvi zasledovalec v skupnem seštevku. Pred Dancem ima za zadnji dve etapi 43 sekund prednosti.

"Minuta je že kar lepa razlika in presrečen sem z izidom. Nisem pričakoval, da si bom pridirkal tolikšno prednost. Pričakoval sem, da mi bosta dva ali trije kolesarji sledili in me napadli nazaj. Res sem skušal dati vse od sebe, napasti na najstrmejšem delu in pospeševati na lažjem delu. Toda če nimaš pravih nog, tega ne moreš storiti, zato sem vesel, da mi je uspelo. Lahko sem miren pred preostankom konca tedna," je s prikazanim zadovoljen Slovenec.

Tudi po dominantni predstavi mu vožnja na kronometru v četrti etapi dirke še vedno ni šla povsem iz glave. "Sredina vožnja na čas je še vedno zaskrbljujoča, še posebej, koliko časa sem na njej izgubil. Ampak sedaj je pred mano in celotno ekipo izziv, da se izboljšamo. Noge so prave, pripravljenost tudi, toda pred dirko po Franciji moramo ostati mirni."

Do konca Kriterija po Dofineji sta še dve etapi. Obe bosta pravi poslastici za ljubitelje kolesarstva, saj ponujata številne kategorizirane vzpone in se končata navkreber. V soboto kolesarje čakajo trije zahtevni in dolgi klanci, najprej na prelaz Madeleine (24,6 km/6,2 %), nato pa Croix de Fer (22,4 km/6,9 %) in za konec še Valmeinier 1800 (16,5 km/6,7 %).

Zadnja etapa pa prinaša šest kategoriziranih vzponov, in sicer na Cote d'Alton (1,2 km/8,8 %), Cote de Saint-Georges-d'Hurtieres (4,7 km/7,1 %), Col de Beaune (6,6 km/6,8 %), Cote de Saint-Andre (2,5 km/7,6 %), Cote d'Aussois (9,6 km/6,9 %) in Col du Mont-Cenis (9,6 km/6,9 %).

