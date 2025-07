Pogačarju odleglo, da je predal rumeno majico

Tadej Pogačar je prvo gorsko etapo na letošnjem Touru in zadnjo pred torkovim prostim dnem izkoristil za predajo rumene majice. To je rade volje prepustil Benu Healyju, ki je do vodstva v skupnem seštevku prišel po dolgem begu. Slovenski šampion si s tem ni belil glave, zadovoljen pa je bil tudi Primož Roglič.