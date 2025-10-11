Pogačar: Hvaležen sem, da imam ob sebi izjemno ekipo

"Menim, da je vsak kolesar in tudi človek edinstven. Seveda pa zmagati petkrat zapovrstjo ob prav vsakem startu tu pomeni, da mi trasa zelo ustreza. Hkrati pa sem hvaležen, da imam ob sebi vedno zelo močno ekipo, da nam to lahko uspe," je v prvem odzivu po še izjemni predstavi dejal slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar in nadaljeval:

"Domen (Novak, op. p.) je opravil fantastično delo, tudi Pavel Sivakov je bil impresiven. Ter ostali, ki so mi kasneje pripravili teren za napad na klancu in me ščitili, so bili izjemni. Vsi po vrsti so opravili odlično delo. Res jih je čudovito spremljati," se ekipi, kot že rečeno, ni pozabil zahvaliti prvi kolesar sveta in dvakratni zaporedni svetovni prvak.