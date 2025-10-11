Svetli način
Pogačar: Hvaležen sem, da imam ob sebi izjemno ekipo

11. 10. 2025 17.21

A.V. , STA
18

Kar si Tadej Pogačar zaželi, to Tadej Pogačar dobi. Najboljši kolesar na svetu je že tako impresivni sezoni 2025 postavil piko na i s peto zaporedno zmago na prestižni dirki po Lombardiji, s čimer je postal edini kolesar v zgodovini s tovrstnim dosežkom. Slovenski as s Klanca pri Komendi ni pozabil izpostaviti svojih klubskih kolegov in se jim zahvaliti za izjemno opravljeno delo.

"Menim, da je vsak kolesar in tudi človek edinstven. Seveda pa zmagati petkrat zapovrstjo ob prav vsakem startu tu pomeni, da mi trasa zelo ustreza. Hkrati pa sem hvaležen, da imam ob sebi vedno zelo močno ekipo, da nam to lahko uspe," je v prvem odzivu po še izjemni predstavi dejal slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar in nadaljeval:

"Domen (Novak, op. p.) je opravil fantastično delo, tudi Pavel Sivakov je bil impresiven. Ter ostali, ki so mi kasneje pripravili teren za napad na klancu in me ščitili, so bili izjemni. Vsi po vrsti so opravili odlično delo. Res jih je čudovito spremljati," se ekipi, kot že rečeno, ni pozabil zahvaliti prvi kolesar sveta in dvakratni zaporedni svetovni prvak.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav ima za seboj že nekaj impresivnih, težko ponovljivih sezon, pa je letošnja tudi za 27-letnika nekaj posebnega.

"Že sedem let vseskozi ponavljam, da je to najboljša sezona v karieri. To lahko zdaj rečem še enkrat," je zaključil Pogačar po 20. zmagi v 50 tekmovalnih dneh na kolesu v koledarskem letu 2025. Lani je denimo zbral 25 zmag v 57 tekmovalnih dneh. Izjemno!

kolesarstvo spomenik po lombardiji tadej pogačar zgodovina odzivi
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
M_teoretik
11. 10. 2025 19.05
Remko zdej obvlada tud tisto sporno kitico!?
ODGOVORI
0 0
Resnico ti povem
11. 10. 2025 19.04
Eden in edini Tadej Pogačar in gremo Slovenija!!!!💪🇸🇮💪🇸🇮💪🇸🇮
ODGOVORI
0 0
Korošec77
11. 10. 2025 19.02
+1
Ta poba je kot z železa. Če ga vidim, snemam kapo. Bravo.
ODGOVORI
1 0
mr_green
11. 10. 2025 18.58
+3
Pogačar zmaga tudi brez ekipe ker je preprosto najboljši.
ODGOVORI
3 0
PoldeVeliki
11. 10. 2025 18.48
+8
GOAT
ODGOVORI
8 0
asdfghjklč
11. 10. 2025 18.35
+9
Čestitke za zgodovinsko zmago!
ODGOVORI
9 0
Podlesničar
11. 10. 2025 18.33
-12
Mauro, Mauro, kaj si spet spohal... 🤣
ODGOVORI
1 13
miror2012
11. 10. 2025 18.35
+10
Podli a je šmarnica premočna
ODGOVORI
11 1
mahar123
11. 10. 2025 18.45
+9
podli je spet našvasan🤣
ODGOVORI
10 1
borjac
11. 10. 2025 18.16
+19
Bravoooo Pogačar , bravo Slovenci.
ODGOVORI
19 0
Juzles Iters
11. 10. 2025 18.16
+13
Zelo lepo od Tadeja, da je izpostavil trud svojih kolegov, ki so pomagali k uspehu in kljub uspehu ni pozabil na Majko in mu z drugimi vred izkazal hvaležnost za vsa ta leta sodelovanja in njegovo veliko pomoč. Verjamem, da se bodo vsi skupaj dobro poveselili, čeprav Pogija jutri čaka še ena prireditev.
ODGOVORI
13 0
assassin911
11. 10. 2025 18.16
+14
Tadej čestitke, pa tako naprej še drugo leto.
ODGOVORI
14 0
Noleani
11. 10. 2025 18.11
+11
Čestitam....
ODGOVORI
11 0
miror2012
11. 10. 2025 18.08
+4
Ne, čakam pa komentar neuravnovešene bivše muce, ki pa ga bo 100%.
ODGOVORI
6 2
sinjebradec
11. 10. 2025 18.06
+12
pravzaprav je že večkrat dokazal da v bistvu on sploh ne rabi pomočnikov razen zato da mu med dogotrajno dirko dostavljajo vodo!zadnjih 30 - 100 km pa itak običajn ni nobenga več nikjer !
ODGOVORI
13 1
Slovenska pomlad
11. 10. 2025 17.59
-5
Ga je neuravnovešeni Janša spet kaj žalil?
ODGOVORI
8 13
