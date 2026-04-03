Pogačar bo po Flandriji napadal nove mejnike in rekorde

Trasa, ki bo tokrat za "flamski božič" potekala med mestoma Antwerpen in Oudenaarde, resda vsake toliko doživi nekaj manjših sprememb, a v glavnini ostaja podobna. Letošnja bo daljša za okoli devet kilometrov, torej skupno 278,2 km ter s tem najdaljša po letu 1988. Kot običajno se bo kaos za pozicije na belgijskih tlakovanih odsekih začel s prvim prečkanjem Oude Kwaremont po dobrih 142 km. Nato sledi še 13 tlakovanih odsekov, vključno z dvakratnim prečkanjem kombinacije Oude Kwaremont-Paterberg dobrih 50 in slabih 20 km pred ciljem ter vmesnimi slovitimi klanci, kot so Molenberg, Koppenberg in Taaienberg.

Klanci, ki jih po treh nastopih po Flandriji že dodobra pozna najboljši kolesar zadnjega obdobja. Tadej Pogačar je ob debiju po Flandriji leta 2022 po neuspelem sprintu zasedel četrto mesto, leto kasneje in lani pa je zmagal in dokazal svojo vsestranskost na vseh mogočih terenih. Trasa mu je pisana na kožo, s številnimi napadi pa je ob obeh zmagah utrudil noge in se tudi obakrat odpeljal Nizozemcu Mathieuju van der Poelu (Alpecin-Premier Tech) in ostalim na zadnjem prečkanju Oude Kwaremonta.

Van der Poel ima po Flandriji tri zmage (2019, 2022, 2024) in je eden izmed sedmerice, ki drži rekord po številu zmag. Z novim slavjem bi se jim na večni lestvici na vrhu pridružil Pogačar, ki bi lahko postal šele osmi kolesar v več kot 110-letni zgodovini te dirke z dvema zaporednima slavjema. Nasploh imata po Flandriji daleč največ uspehov v zadnjih letih prav Pogačar in van der Poel, ki je celo šestkrat zapovrstjo stal na odru za zmagovalce. Nepremagana pa sta vse od leta 2022. Že tako sta si prisvojila spomenike v zadnjih 24 mesecih. Trenutno sta v nizu desetih zaporednih zmag, Pogačar jih je osvojil šest, van der Poel pa štiri. Skupno sta od zadnjih 23 spomenikov slavila kar 18-krat.

Pogačar je na večni lestvici po tako želeni prvi zmagi na Milano-Sanremu pred slabima dvema tednoma zdaj pri številki 11, kar ga uvršča na drugo mesto skupaj z Belgijcem Rogerjem De Vlaeminckom. Pred njima je z 19 zmagami še en legendarni Belgijec Eddy Merckx. Bi pa lahko Slovenec v mavričasti majici po Flandriji prišel do mejnika, ki ni uspel niti slovitemu Belgijcu. Pogačar bi lahko postal sploh prvi kolesar v zgodovini s štirimi zaporednimi zmagami na spomenikih, že tako pa mu zgodovinsko gledano ni para z osmimi zaporednimi uvrstitvami na oder za zmagovalce. Pogačar je od 21 odpeljanih spomenikov 15-krat končal na odru za zmagovalce, le enega pa ni končal (Liege-Bastogne-Liege 2023), in še tega zaradi padca in zloma zapestja. Zadnjih deset odpeljanih največjih enodnevnih dirk je končal na stopničkah. Po odličnem začetku sezone in zmagah na Strade Bianche in v Sanremu je števec zmag v karieri pomaknil na 110, kar je največ med aktivnimi kolesarji.

Ob Slovencu sta glavna kandidata za nedeljsko zmago še van der Poel in v zadnjem času vse boljši Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike). Prvič pa bo na dirki nastopil še en Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe). Njegova forma je po zadnjih nastopih po Kataloniji precej spremenljiva. Van Aert je bil na prejšnjih dveh dirkah drugi, nazadnje v sredo skozi Flandrijo. V nedeljo je bil po poljih Flandrije, še lani pod imenom Gent-Wevelgem, edini, ki je lahko sledil napadu van der Poela. Na koncu sta oba ostala brez uspeha, potem ko ju je skupina ob ne najbolj plodnem sodelovanju ujela tik pred koncem. Je pa Nizozemec pred tem tretjič zapored slavil na klasiki E3 Saxo, ki velja za "mini Flandrijo". Kljub temu sta zaradi ponavljajočega se vzorca iz leta 2023 in 2025 ter ob dejstvu, da se zdi Pogačar na začetku te sezone še bolj prepričljiv kot v zadnjih letih, oba na stavnicah precej za izrazitim slovenskim favoritom.

Razplet preizkušnje, na kateri se vsako leto ob cestah zbere tudi do milijon gledalcev, bo znan v nedeljo po 16. uri. Sodeč po vremenski napovedi bi lahko v nedeljo tudi dež začinil dogajanje na ozkih flamskih poteh. Pogačar bo imel ob sebi znova ekipo, ki bo v celoti podrejena njegovemu lovu na zmago. V odlični formi je predvsem Belgijec Florian Vermeersch, pomembni vlogi pa bosta imela še Portugalec Antonio Morgado ter Nemec Nils Politt. Ob trojici Pogačar, van der Poel, Van Aert in neznanki, ki jo predstavlja Evenepoel, bi se lahko za visoka mesta borili tudi v zadnjem času malce oboleli Danec Mads Pedersen (Lidl-Trek), Novozelandec Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe), Norvežan Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Italijan Matteo Trentin (Tudor Pro), Belgijec Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) in nekateri drugi.

