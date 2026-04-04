Pogačar prvi favorit, na startu nekaj velikih imen

Flandrija kot (skoraj) njegova dirka

"Razburljivo bo. Na startu je nekaj velikih imen. Wout van Aert je v odlični formi, prav tako Mathieu van der Poel, tu je še Remco Evenepoel. A tu so tudi drugi vrhunski kolesarji. Komaj čakam," je na novinarski konferenci poudaril dvakratni svetovni prvak. Pogačar ima z drugo najpomembnejšo klasiko sezone prav poseben odnos. Ob prvem nastopu leta 2022 je končal na četrtem mestu, nato pa je dirko v letih 2023 in 2024 dobil na izjemno dominanten način – obakrat z napadom, na katerega tekmeci niso imeli odgovora.

Letos prihaja še bolj samozavesten. V sezono je vstopil silovito, zmagal na Strade Bianche, nato pa končno osvojil še edini spomenik, ki mu je dolga leta uhajal – Milano-Sanremo. "Čutim olajšanje. Morda se sploh nisem zavedal, kako zelo me je ta dirka preganjala. Zdaj je to poglavje zaključeno. To je bil pomemben cilj moje kariere," priznava prvi kolesar sveta.

Sanremo odkljukan, Roubaix ostaja izziv

Zmaga v Sanremu je Pogačarju odprla vrata v elitni krog kolesarjev, ki so slavili na štirih od petih spomenikov. V njegovi zbirki so še Dirka po Lombardiji, kjer kraljuje že več let, ter Liege–Bastogne–Liege, kjer je slavil trikrat. Edini manjkajoči košček ostaja Pariz–Roubaix – brutalna dirka po severnofrancoskih kockah.

"Seveda razmišljam o zmagi na vseh petih spomenikih. Zmagal sem na štirih, lani pa sem bil na Roubaixu drugi. Jasno je, da ciljam na zmago. Če je bil doslej najtežji Sanremo, zdaj to vlogo prevzema Roubaix," poudarja 27-letnik, ki bo na znamenitih kockah severnega pekla znova nastopil že 12. aprila.

Padec brez posledic in nova raven priprav

Pogačar je do prestižne zmage v Sanremu prišel kljub padcu, ki na srečo ni pustil resnejših posledic. "Potreboval sem nekaj časa za okrevanje, a ni bilo nič hujšega. Vzel sem si nekaj dni. Moj urnik ni preveč zgoščen, zato sem imel dovolj časa za pripravo. Pripravljen sem," sporoča.

V zadnjih sezonah je prilagodil tudi svoj trening, saj se vse bolj osredotoča na enodnevne klasike. "Več časa preživim v fitnesu, delam daljše in bolj eksplozivne treninge, tudi za motorjem. To so drugačne priprave kot za Tour. Pri klasikah izmenjujem lažje dneve z zelo intenzivnimi," razlaga štirikratni zmagovalec dirke po Franciji.

Evenepoel kot nepredvidljiv faktor

Ena največjih neznank nedeljske dirke bo prav Remco Evenepoel, ki se bo prvič resneje podal na zahtevne flandrijske kocke. "Zame je dobro, da je tukaj. Vedno napada in dirka na zmago. Lahko sproži napad kjerkoli, zato moraš biti pripravljen. Po televiziji ga je lepo gledati, manj pa, ko si za njim," se je nasmehnil Pogačar.

