Kolesarstvo

Pogačar prvi favorit, na startu nekaj velikih imen

Antwerpen, 04. 04. 2026 06.00 pred 25 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Tadej Pogačar

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo v nedeljo znova v središču pozornosti svetovne kolesarske karavane. Na eni najprestižnejših enodnevnih dirk, Dirki po Flandriji, bo lovil že svojo tretjo zmago. Na zahtevni, več kot 278 kilometrov dolgi trasi med Antwerpnom in Oudenaardejem, prepredeni s slovitimi tlakovanimi odseki in kratkimi, eksplozivnimi vzponi, bo Pogačar prvi favorit. A naloga še zdaleč ne bo enostavna.

Flandrija kot (skoraj) njegova dirka

"Razburljivo bo. Na startu je nekaj velikih imen. Wout van Aert je v odlični formi, prav tako Mathieu van der Poel, tu je še Remco Evenepoel. A tu so tudi drugi vrhunski kolesarji. Komaj čakam," je na novinarski konferenci poudaril dvakratni svetovni prvak.

Pogačar ima z drugo najpomembnejšo klasiko sezone prav poseben odnos. Ob prvem nastopu leta 2022 je končal na četrtem mestu, nato pa je dirko v letih 2023 in 2024 dobil na izjemno dominanten način – obakrat z napadom, na katerega tekmeci niso imeli odgovora.

Letos prihaja še bolj samozavesten. V sezono je vstopil silovito, zmagal na Strade Bianche, nato pa končno osvojil še edini spomenik, ki mu je dolga leta uhajal – Milano-Sanremo.

"Čutim olajšanje. Morda se sploh nisem zavedal, kako zelo me je ta dirka preganjala. Zdaj je to poglavje zaključeno. To je bil pomemben cilj moje kariere," priznava prvi kolesar sveta.

Sanremo odkljukan, Roubaix ostaja izziv

Zmaga v Sanremu je Pogačarju odprla vrata v elitni krog kolesarjev, ki so slavili na štirih od petih spomenikov. V njegovi zbirki so še Dirka po Lombardiji, kjer kraljuje že več let, ter Liege–Bastogne–Liege, kjer je slavil trikrat. Edini manjkajoči košček ostaja Pariz–Roubaix – brutalna dirka po severnofrancoskih kockah.

Preberi še Pogačar bo po Flandriji napadal nove mejnike in rekorde

"Seveda razmišljam o zmagi na vseh petih spomenikih. Zmagal sem na štirih, lani pa sem bil na Roubaixu drugi. Jasno je, da ciljam na zmago. Če je bil doslej najtežji Sanremo, zdaj to vlogo prevzema Roubaix," poudarja 27-letnik, ki bo na znamenitih kockah severnega pekla znova nastopil že 12. aprila.

Padec brez posledic in nova raven priprav

Pogačar je do prestižne zmage v Sanremu prišel kljub padcu, ki na srečo ni pustil resnejših posledic. "Potreboval sem nekaj časa za okrevanje, a ni bilo nič hujšega. Vzel sem si nekaj dni. Moj urnik ni preveč zgoščen, zato sem imel dovolj časa za pripravo. Pripravljen sem," sporoča.

V zadnjih sezonah je prilagodil tudi svoj trening, saj se vse bolj osredotoča na enodnevne klasike. "Več časa preživim v fitnesu, delam daljše in bolj eksplozivne treninge, tudi za motorjem. To so drugačne priprave kot za Tour. Pri klasikah izmenjujem lažje dneve z zelo intenzivnimi," razlaga štirikratni zmagovalec dirke po Franciji.

Evenepoel kot nepredvidljiv faktor

Ena največjih neznank nedeljske dirke bo prav Remco Evenepoel, ki se bo prvič resneje podal na zahtevne flandrijske kocke. "Zame je dobro, da je tukaj. Vedno napada in dirka na zmago. Lahko sproži napad kjerkoli, zato moraš biti pripravljen. Po televiziji ga je lepo gledati, manj pa, ko si za njim," se je nasmehnil Pogačar.

Pogačar bo v nedeljo lovil tretjo zmago na Flandriji, kar bi še utrdilo njegov status enega najbolj vsestranskih kolesarjev moderne dobe. A hkrati je jasno, da je to le del večje zgodbe. Sanremo je osvojil. Flandrija mu leži. Naslednji cilj je Roubaix. In če mu uspe še tam, bo zgodovina dobila novega kralja klasik.

bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
