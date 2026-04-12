Kolesarstvo

'Drugo mesto na Pariz-Roubaix ni slab rezultat'

Roubaix, 12. 04. 2026 17.42 pred 2 urama 4 min branja 1

Avtor:
Ž.Ž.
Pariz-Roubaix

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je na dirki Pariz-Roubaix lovil zmago na še zadnjem kolesarskem spomeniku, ki ga doslej še ni osvojil, na koncu pa zaostal le za Woutom van Aertom in ponovil lansko drugo mesto na severnem peklu. Čeprav mu na najvišjo stopničko ni uspelo stopiti in je prvič v letošnji sezoni ostal brez zmage, je Pogačar trdil, da ni pretirano razočaran. "Drugo mesto na dirki Pariz-Roubaix ni tako slab rezultat," je menil po koncu preizkušnje.

Tadej Pogačar je letošnjo sezono začel odlično. Po zmagah na preizkušnjah Strade Bianche, Milano-Sanremo in dirki po Flandriji je na start dirke Pariz-Roubaix, zadnjega spomenika, ki mu še manjka, prišel še nepremagan.

FOTO: Profimedia

Slovenec je v Francijo pripotoval z jasnim ciljem, da niz zmag še podaljša in po lanskem drugem mestu na severnem peklu tokrat v Roubaixu stopi na najvišjo stopničko, vendar je na koncu moral priznati premoč Woutu van Aertu.

FOTO: Profimedia

"Res težek dan. Ni šlo vse po načrtih, a tukaj, na Pariz-Roubaix, skoraj nikoli ne gre vse po načrtu, tako da sem res zadovoljen s tem, kar smo dosegli danes. Fantje so bili odlični, sam sem dal vse od sebe, ampak Wout je bil preprosto hitrejši," je v cilju za slovenske novinarje priznal kolesar s Klanca pri Komendi.

Pogačarju se je pot do zmage začela zapletati že 120 kilometrov pred ciljem, ko se mu je pripetila prva okvara, zaradi katere je moral dvakrat menjati kolo.

FOTO: Profimedia

"Že pred tem sem imel nekaj časa defekt na sprednjem kolesu, vendar niti ni bilo tako slabo. Ko pa sem imel okvaro še na zadnjem kolesu, ni šlo več, vozil sem se po obroču in moral sem menjati kolo. Najprej sem dobil 'karjolo' od podporne ekipe mehanikov, vsaj da sem lahko vozil dalje, ampak na tistem kolesu nisem mogel peljati dalje, zato sem moral ponovno menjati za svoje kolo z avtomobila," je pripovedoval Slovenec.

Ko je ujel glavnino, zapletov še ni bilo konec. Dogodila se mu je še ena okvara, tudi tokrat pa se je uspešno priključil tekmecem za zmago. 55 kilometrov pred ciljem je iz vodilne skupine skočil van Aert, Pogačar pa je bil edini, ki mu je lahko sledil. Belgijsko-slovenska naveza je nato vse do cilja ohranjala prednost pred zasledovalci, prvi kolesar sveta se je van Aerta večkrat skušal otresti s pospeševanjem, a mu to ni uspelo.

FOTO: Profimedia

"Nisem točno vedel, kaj se dogaja zadaj, ampak vedel sem, da drugo mesto ni tako slabo. Poskušal sem na določenih sektorjih iti na vso moč, vendar nisem imel takšne svežine, da bi lahko strl takšnega kolesarja, kot je Wout."

Dvojica se je za zmago tako na velodromu pomerila v ciljnem sprintu, v katerem je bil Pogačar proti Belgijcu nemočen. "Wout je bil res močen in si zasluži zmago," je priznal Slovenec, ki nad drugim mestom ni bil pretirano razočaran. "Seveda si vsak želi zmagati, vendar drugo mesto na Pariz-Roubaix ni slab rezultat," je sklenil.

FOTO: Profimedia

Po svoji prvi zmagi na severnem peklu pa je bil izjemno čustven van Aert. "Zmaga mi pomeni prav vse, to je bil moj cilj že vse od leta 2018, ko sem to dirko odpeljal prvič. Od tega je že osem let, na tisti dirki pa sem izgubil ekipnega kolega Michaela Goolaertsa. Vse od takrat je bil moj cilj, da lahko v cilju s prstom pokažem proti nebu, zato to zmago posvečam njemu, njegovi družini, najinim prijateljem in nekdanji ekipi."

FOTO: Profimedia

Tudi Belgijec je imel kar nekaj težav, prav tako kot Pogačar je utrpel defekt in moral loviti glavnino, a ga to ni zaustavilo. "Bil je težak dan. Na tej dirki sem tolikokrat imel smolo, a sem zaradi tega pridobil veliko izkušenj. Tudi danes, ko sreča ni bila na moji strani, sem še naprej verjel v zmago in na koncu je prišla tudi nagrada," je še dejal zmagovalec prestižnega spomenika.

* Izidi dirke Pariz-Roubaix (258,3 km):

1. Wout van Aert (Bel/Visma Lease a Bike) 5:16:52

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates - XRG)

3. Jasper Stuyven (Bel/Soudal Quick-Step) + 0:13

4. Matheiu van der Poel (Niz/Alpecin-Premier Tech) 0:15

5. Christophe Laporte (Fra/Visma Lease a Bike)

6. Mick van Dijke (Niz/Red Bull Bora - hansgrohe)

7. Mads Pedersen (Dan/Lidl - Trek)

8. Stefan Bissegger (Švi/Decathlon) 0:20

9. Nils Politt (Nem/UAE Emirates - XRG) 2:36

10. Mike Teunissen (Niz/XDS Astana)

...

58. Žak Eržen (Slo/Bahrain Victorious) 8:22

kolesarstvo pariz-roubaix severni pekel tadej pogačar wout van aert

First Last
12. 04. 2026 18.04
skrite baterije se ispraznile
bibaleze
